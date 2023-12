Hodnota britských fúzií a akvizícií klesla na 14-ročné minimum

Londýn 29. decembra (TASR) - Hodnota britských fúzií a akvizícií dosiahla v tomto roku približne 265 miliárd USD. To je najnižšia hodnota za posledných 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hodnota fúzií a akvizícií zahrnujúcich britské firmy a fondy dosiahla v roku 2023 podľa najnovších údajov LSEG Deals Intelligence 265,4 miliardy USD (238,80 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 33 % a najnižšiu hodnotu od roku 2009, keď akvizičnú aktivitu ovplyvnila finančná kríza. Príčinou je kombinácia vyšších úrokových sadzieb a obáv z rastúceho geopolitického napätia.



Už 1. štvrťrok sa vyvíjal nepriaznivo a hodnota fúzií a akvizícií počas tohto obdobia dosiahla najnižšiu úroveň od roku 2009. Jediným pozitívom podľa ekonómov je, že záver roka bol lepší než jeho začiatok.



Čo sa týka počtu fúzií a akvizícií, za celý rok 2023 bolo oznámených celkovo 5500 kontraktov zahrnujúcich britské spoločnosti. To je o 19 % menej ako v roku 2022.



(1 EUR = 1,1114 USD)