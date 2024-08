Hodnota ruskej ropy do Číny vzrástla za sedem mesiacov roka o asi 15 %

Peking 20. augusta (TASR) - Objem dodávok ruskej ropy do Číny vzrástol za sedem mesiacov od začiatku roka o viac než 3 % a z pohľadu hodnoty sa dodávky zvýšili o takmer 15 %. Uviedla to agentúra TASS, ktorá zverejnila údaje čínskej colnej správy.



Objem dodávok ropy z Ruska do Číny dosiahol za obdobie od januára do konca júla 62,57 milióna ton. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 3,2 %. Z pohľadu hodnoty vyviezlo Rusko do Číny za sedem mesiacov ropu za 37,34 miliardy USD (33,82 miliardy eur). To je o 14,5 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.



Rusko je naďalej najväčším dodávateľom ropy do Číny, aj keď za mesiac júl sa objem dodávok medzimesačne aj medziročne znížil. Za Ruskom nasleduje Saudská Arábia, ktorá do najväčšej ázijskej ekonomiky dodala za sedem mesiacov roka 46,78 milióna ton ropy. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 10,2 %. Na treťom mieste je Irak, ktorý za sledované obdobie zvýšil vývoz do Číny o 3,5 % na 36,13 milióna ton.



Vlani doviezla Čína z Ruska 107 miliónov ton ropy. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavovalo zvýšenie o 24 %.



(1 EUR = 1,1041 USD)