Hodnota fúzií a akvizícií klesla v roku 2020 na trojročné minimum

Londýn/Washington 31. decembra (TASR) - Hodnota fúzií a akvizícií klesla v tomto roku na trojročné minimum, keďže viaceré spoločnosti zápasili s finančnými problémami, do ktorých sa dostali po nástupe pandémie nového koronavírusu. Výrazne sa pod pokles podpísal prvý polrok a aj keď sa situácia v druhej polovici roka zlepšila, na dosiahnutie rastu za celý rok to nestačilo.



Ako uviedla spoločnosť Refinitiv, ktorá zverejnila predbežné údaje, hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla tento rok 3,6 bilióna USD (2,93 bilióna eur). V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 5 % a zároveň najnižšiu hodnotu od roku 2017, informovala agentúra Reuters.



Aj počet fúzií a akvizícií klesol. Zatiaľ čo v roku 2019 ich bolo oznámených 50.113, tento rok firmy oznámili 48.226 kontraktov.



Po prepade v 2. kvartáli, v ktorom ekonomiky a trhy pocítili dôsledky pandémie nového koronavírusu v najväčšej miere, sa situácia začala zlepšovať, pričom k zotaveniu prispeli najmä firmy v oblasti technológií, finančných služieb a zdravotnej starostlivosti. Až osem z 10 najväčších transakcií v oblasti fúzií a akvizícií oznámili firmy v 2. polroku tohto roka. K nim patrila napríklad akvizícia spoločnosti IHS Markit firmou S&P Global v hodnote 44 miliárd USD či kúpa americkej farmaceutickej firmy Alexion Pharmaceuticals britskou spoločnosťou AstraZeneca za 39 miliárd USD.



Čo sa týka jednotlivých regiónov, celosvetový vývoj ovplyvnila najmä situácia v USA, ktoré patria k pandémiou najviac zasiahnutým krajinám. Hodnota fúzií a akvizícií v USA tento rok klesla až o 23 % na 1,4 bilióna USD. Na druhej strane, v Európe sa hodnota fúzií/akvizícií medziročne zvýšila o 35 % na 989 miliárd USD a na treťom mieste sa umiestnil región Ázie a Tichomoria, kde hodnota fúzií a akvizícií vzrástla o 15 % na 872 miliárd USD.



V rámci Európy bola v tejto oblasti najaktívnejšia Británia, napriek problémom spojeným s brexitom. Hodnota fúzií a akvizícií v ostrovnej krajine vzrástla medziročne až o 50 % na 302 miliárd USD.



"Brexit predstavuje určité riziko, Británia však investorom stále ponúka veľa výhod. Investori veria britskému súdnemu systému, ako aj regulačnému systému v oblasti fúzií a akvizícií. Navyše, Británia má rozsiahlu sieť právnických, poradenských a účtovných spoločností," povedal riaditeľ spoločnosti RBC Capital Markets pre fúzie a akvizície v Európe Alex Thomas.



V budúcom roku by sa podľa Stephana Feldgoisea z investičnej banky Goldman Sachs mal trh s fúziami a akvizíciami zotaviť, aj keď situácia vo svete je stále dosť nestabilná. S tým počíta aj Alan Klein z právnickej spoločnosti Simpson Thacher. Očakáva sa totiž, že administratíva budúceho prezidenta USA Joea Bidena bude ústretovejšia k cezhraničným fúziám a akvizíciám vrátane tých zo strany čínskych spoločností. "Zmena v americkej administratíve by mohla podporiť záujem zahraničných podnikov o investovanie na trhu USA," uviedol Klein.



(1 EUR = 1,2281 USD)