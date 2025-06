Hodnota fúzií a akvizícií v 1. polroku vzrástla o viac než štvrtinu

Londýn 30. júna (TASR) - Za 1. polrok sa vo svete uzatvorili fúzie a akvizície v hodnote viac než dva bilióny dolárov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o viac než štvrtinu. Výraznou mierou sa pod to podpísala Ázia, kde sa hodnota transakcií zvýšila medziročne na vyše dvojnásobok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje platformy Dealogic.



Od januára do 27. júna tohto roka boli vo svete uzatvorené fúzie a akvizície v hodnote 2,14 bilióna USD (1,83 bilióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 26 %. Solídne rástla aktivita v tejto oblasti aj v Severnej Amerike, kde tempo rastu dosiahlo 17 %.



Ešte výraznejšie sa zvýšila aktivita v Ázii. Hodnota fúzií/akvizícií v rámci tohto regiónu vzrástla o 116 %, a to najmä vďaka transakciám zahrnujúcim japonské a čínske firmy. Región Ázie sa na celkovej hodnote fúzií a akvizícií vo svete podieľal v 1. polroku 27,3 %, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo o 11 percentuálnych bodov menej.



Na druhej strane, počet fúzií/akvizícií klesol. Zatiaľ čo za 1. polrok 2024 sa ich vo svete uzatvorilo 20.583, za prvých šesť mesiacov tohto roka ich bolo podpísaných 17.528, uviedol Dealogic.



Za výrazným rastom hodnoty uzatvorených fúzií a akvizícií je fakt, že tento rok boli podpísané viaceré kontrakty v podstatne vyššej hodnote než pred rokom. Počet transakcií v hodnote nad 10 miliárd USD vzrástol za 1. polrok tohto roka medziročne o 62 %.



(1 EUR = 1,172 USD)