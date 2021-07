Hodnota fúzií a akvizícií vzrástla v 2. kvartáli na nový rekord

Londýn 3. júla (TASR) - Hodnota fúzií a akvizícií vo svete vzrástla v 2. kvartáli tohto roka na nový rekord. Spoločnosti si totiž naďalej brali lacné úvery a hotovostné rezervy využívali na transakcie, od ktorých si sľubujú lepšiu pozíciu v postcovidovom svete.



Za tri mesiace do konca júna boli celosvetovo oznámené fúzie a akvizície v hodnote 1,5 bilióna USD (1,27 bilióna eur), informovala agentúra Reuters. To je najvyššia hodnota, aká bola v 2. kvartáli zaznamenaná, pričom je zároveň o 13 % vyššia než v 1. štvrťroku.



Ako uviedla šéfka oddelenia fúzií a akvizícií Citigroup pre Európu, Blízky východ a Afriku Alison Harding-Jonesová, "takéto firemné prostredie korporácie predtým nepoznali" a "takto vysoká úroveň aktivity v oblasti fúzií a akvizícií sa dá očakávať aj počas leta".



V USA sa objem fúzií/akvizícií v 2. štvrťroku tohto roka medziročne zvýšil o 440 % na 699 miliárd USD. Medziročný vývoj ovplyvnila pandemická situácia spred roka, keďže v 2. kvartáli 2020 sa pre prudké šírenie ochorenia COVID-19 ekonomická aktivita v Spojených štátoch prakticky zastavila.



K urýchleniu fúzií a akvizícií prispel aj americký prezident Joe Biden a jeho návrh na zvýšenie daní. Viaceré firmy sa preto poponáhľali, aby kontrakty uzatvorili ešte predtým, než na ne začne platiť vyššia daň.



Objem fúzií/akvizícií výrazne vzrástol aj v oblasti Ázie a Tichomoria. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2020 vyskočil o 104 % na 327 miliárd USD.



Rast zaznamenala aj Európa, aj keď v porovnaní s USA a Áziou/Tichomorím miernejší. Objem fúzií a akvizícií dosiahol v 2. štvrťroku 293 miliárd USD, čo medziročne znamená rast o 50 %.



Najväčšie kontrakty zrealizovali firmy na domácich trhoch. Záujem o cezhraničné fúzie a akvizície totiž do veľkej miery ovplyvnil rastúci protekcionizmus a zvyšujúce sa geopolitické napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi.



(1 EUR = 1,1823 USD)