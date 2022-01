Hodnota fúzií a akvizícií vo svete vzrástla prvýkrát nad 5 biliónov

Londýn 2. januára (TASR) - Rok 2021 bol pre oblasť fúzií a akvizícií historický, keď ich celosvetová hodnota prvýkrát prekročila 5 biliónov USD, k čomu prispel najmä prístup k lacným úverom a rast akciových trhov. Vysoké akvizičné tempo by sa malo udržať aj v tomto roku.



Podľa najnovších údajov spoločnosti Refinitiv, ktoré zverejnila agentúra Reuters, hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla vlani 5,8 bilióna USD (5,12 bilióna eur), čo predstavuje najvyššiu úroveň od začatia evidovania údajov pred vyše 40 rokmi. V porovnaní s rokom 2020 to znamená rast o 64 %, čo je zasa najvyššie tempo rastu od polovice 90. rokov minulého storočia.



Hodnota fúzií a akvizícií za minulý rok vysoko prekonala aj doterajší rekord z roku 2007. V ňom ich globálna hodnota dosiahla 4,55 bilióna USD.



V tejto oblasti sa v minulom roku uzatvorilo celkovo 62.193 dohôd. Oproti roku 2020 tak oznámili o 24 % viac dohôd o spojení či prevzatí spoločností. Investiční bankári zároveň očakávajú, že vysoký dopyt po fúziách/akvizíciách bude pokračovať aj v roku 2022 napriek tomu, že sa počíta so zvyšovaním úrokových sadzieb.



V akvizičnej oblasti opäť viedli Spojené štáty. V minulom roku dosiahla hodnota fúzií a akvizícií v USA približne 2,5 bilióna USD. To znamená takmer dvojnásobok hodnoty z predchádzajúceho roka napriek tomu, že po nástupe Joea Bidena do úradu prezidenta sa sprísnili podmienky zo strany regulačných úradov. Z pohľadu sektorov akvizičná aktivita prudko vzrástla najmä v oblastiach ako technológie, finančníctvo či energetika.



(1 EUR = 1,1326 USD)