Hodnota fúzií a akvizícií vzrástla za 7 mesiacov na 4-ročné maximum

Londýn 6. augusta (TASR) - Počet fúzií a akvizícií vo svete za prvých sedem mesiacov tohto roka klesol o viac než desatinu, avšak hodnota sa zvýšila o takmer 30 %. Navyše, celková hodnota dosiahla najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje spoločnosti Dealogic.



Počet fúzií a akvizícií od začiatku roka do 1. augusta klesol medziročne o 16 %. Hodnota však dosiahla 2,6 bilióna USD (2,24 bilióna eur), čo oproti prvým siedmim mesiacom roka 2024 znamená rast o 28 %. Navyše, je to najvyššia hodnota fúzií a akvizícií za sedemmesačné obdobie od roku 2021. Prispeli k tomu najmä obrie akvizície v USA s hodnotou nad 10 miliárd USD.



Zatiaľ čo po období pandémie nástup fúzií a akvizícií zabezpečoval najmä farmaceutický sektor a oblasť zdravotníckych služieb, v posledných dvoch rokoch sa v USA a Británii zvýšil počet fúzií a akvizícií v počítačovom a elektronickom priemysle. V nasledujúcom období by fúzie a akvizície mala ťahať najmä umelá inteligencia, dodala spoločnosť Dealogic.



Z geografického hľadiska boli najväčším trhom pre fúzie a akvizície Spojené štáty. Tie sa na celosvetovej aktivite v tomto segmente podieľali za prvých sedem mesiacov viac než polovicou. Akvizičná aktivita v Ázii a Tichomorí sa zdvojnásobila a prekonala aj región EMEA, čo predstavuje Európu, Blízky východ a Afriku.



(1 EUR = 1,1604 USD)