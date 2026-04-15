Hodnota juhokórejského vývozu áut v marci stúpla o 2,2 %
Dodávky juhokórejských vozidiel na trh Európskej únie sa minulý mesiac zvýšili o 33 %.
Autor TASR
Soul 15. apríla (TASR) - Vývoz automobilov z Južnej Kórey v marci medziročne vzrástol vďaka silnému dopytu po hybridných vozidlách. Celková hodnota juhokórejského vývozu áut v porovnaní s marcom minulého roka stúpla o 2,2 % na 6,37 miliardy USD (5,4 miliardy eur). Celková hodnota vývozu hybridných áut sa medziročne zvýšila o 79 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo juhokórejské ministerstvo obchodu, priemyslu a zdrojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Dodávky juhokórejských vozidiel na trh Európskej únie sa minulý mesiac zvýšili o 33 %. Vývoz na ázijské trhy však klesol o 38,4 % a export na Blízky východ sa oslabil o 40,8 %, čiastočne pre vojnu v Iráne.
Celková hodnota juhokórejského exportu automobilov od začiatku tohto roka do záveru marca v porovnaní s rovnakým trojmesačným obdobím minulého roka sa zvýšila o 0,2 % na 17,2 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)
Dodávky juhokórejských vozidiel na trh Európskej únie sa minulý mesiac zvýšili o 33 %. Vývoz na ázijské trhy však klesol o 38,4 % a export na Blízky východ sa oslabil o 40,8 %, čiastočne pre vojnu v Iráne.
Celková hodnota juhokórejského exportu automobilov od začiatku tohto roka do záveru marca v porovnaní s rovnakým trojmesačným obdobím minulého roka sa zvýšila o 0,2 % na 17,2 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)