Hodnota majetku amerických domácností dosiahla v marci rekord

Washington 10. júna (TASR) - Hodnota majetku amerických domácností sa do konca marca 2021 vyšplhala na rekordných 136,9 bilióna USD (112,45 bilióna eur). Ukázala to vo štvrtok správa Federálneho rezervného systému (Fed). Prispeli k tomu masívne vládne stimuly na podporu ekonomiky a zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Rastúce akciové trhy zvýšili hodnotu bohatstva amerických domácností v 1. štvrťroku 2021 o 3,2 bilióna USD. Aj hodnota obytných nehnuteľností v prvých troch mesiacoch roka stúpla približne o 1 bilión USD. Zároveň hotovosť, sumy na bežných a sporiacich účtoch zvýšili hodnotu majetku v 1. štvrťroku zhruba o 850 miliárd USD dolárov na rekordných 14,5 bilióna USD.



Celkovo vzrástlo bohatstvo domácností v USA v období január-marec oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 5 biliónov USD.



To naznačuje, že americké rodiny majú v tomto štvrťroku aj v nasledujúcich mimoriadnu kúpnu silu. Nové prípady ochorenia COVID-19 pritom naďalej klesajú a počet očkovaných Američanov sa zvyšuje, takže štáty uvoľňujú obmedzenia na zastavenie šírenia pandémie.



Správa Fed však nehovorí nič o veľkých rozdieloch medzi rodinami s vyššími príjmami a chudobnými rodinami, či rodinami, ktoré majú prácu a nezamestnanými.



Podľa analytikov sú vyššie zostatky na bankových účtoch odrazom šekov vo výške 600 USD v rámci balíka pandemickej pomoci od vlády, ktorý podpísal bývalý prezident Donald Trump koncom decembra, ako aj prevažnej časti šekov vo výške 1400 USD, ktoré boli súčasťou marcového balíka pomoci nového prezidenta Joea Bidena.



Spoločne dosiahla pomoc z týchto dvoch balíkov 2,8 bilióna USD a zahŕňala aj peniaze pre malé podniky a miestne samosprávy, ako aj ďalších 300 USD týždenne pre nezamestnaných. Financie vyplatené po marci sa prejavia až v nasledujúcej kvartálnej správe Fed.



Aktuálna správa tiež ukázala, že celkový dlh domácností vzrástol v 1. štvrťroku o 6,5 % po zvýšení o 6,2 % vo 4. štvrťroku, keďže sa zrýchlilo poskytovanie hypotekárnych úverov.



Rast úverov pre nefinančné spoločnosti sa tiež zrýchlili, a to na 4,4 % z 1,1 % v predchádzajúcom štvrťroku.



Vládne pôžičky rástli, naopak, pomalšie, a to o 6,5 % oproti 10,9 % vo 4. štvrťroku.



(1 EUR = 1,2174 USD)