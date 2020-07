Hodnota majetku J. Bezosa začiatkom týždňa vzrástla o 13 mld. USD

New York 21. júla (TASR) - Zakladateľ amerického internetového obchodu Amazon Jeff Bezos si v pondelok (20. 7.) pripísal 13 miliárd USD (11,34 miliardy eur) k svojmu čistému majetku. To bol najväčší jednodňový skok v prípade jednotlivca od vytvorenia rebríčka miliardárov Bloomberg Billionaires Index v roku 2012.



Akcie spoločnosti Amazon.com totiž vzrástli o 7,9 %, najviac od decembra 2018. Dôvodom je čoraz väčší optimizmus v súvislosti s trendom nakupovania na internete. Od začiatku roka stúpli akcie Amazonu o 73 %.



Hodnota majetku 56-ročného zakladateľa Amazonu a najbohatšieho človeka na svete sa v roku 2020 zvýšila už o 74 miliárd USD na 189,3 miliardy USD aj napriek tomu, že sa ekonomika Spojených štátov prepadla do najhoršej recesie od tzv. veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. Hodnota osobného majetku Bezosa je už vyššia ako trhová hodnota spoločností Exxon Mobil, Nike a McDonald's.



Bývalá manželka MacKenzie Bezosová v pondelok tiež zbohatla o 4,6 miliardy USD a stala sa tak 13. najbohatšou osobou na svete.



Aj ďalšie veľké technologické spoločnosti sa mohli tešiť z prudkého rastu svojich akcií. Čiastočne to spôsobil fakt, že ľudia sú nútení zostať doma, a pomáha aj podpora, ktorú trhom priniesli bezprecedentné stimuly vlád a centrálnych bánk. Sedem z desiatich najbohatších ľudí na planéte vďačí za svoje bohatstvo odvetviu technológií, a to vrátane Elona Muska, šéfa spoločnosti Tesla, ktorého majetok v roku 2020 stúpol o 47 miliárd USD. A čistá hodnota majetku Marka Zuckerberga, generálneho riaditeľa spoločnosti Facebook, vzrástla tento rok o takmer 15 miliárd USD. A to aj napriek tomu, že sa známe značky rozhodli bojkotovať sociálnu sieť Facebook a neumiestňovať na ňu svoje reklamy.



(1 EUR = 1,1448 USD)