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Hodnota majetku sporiteľov dosiahla 22,171 miliardy eur
V príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch bol majetok v objeme 5,196 miliardy eur a vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch vo výške 190,5 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Hodnota majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahla k 6. novembru celkom 22,171 miliardy eur. Z toho úspory v negarantovaných dôchodkových fondoch mali objem 18,390 miliardy eur a v garantovaných fondoch 3,781 miliardy eur. Informovala o tom v stredu Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
Hodnota majetku v treťom pilieri, teda v doplnkových dôchodkových fondoch, k rovnakému dátumu dosiahla 5,387 miliardy eur. V príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch bol majetok v objeme 5,196 miliardy eur a vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch vo výške 190,5 milióna eur.
Hodnota majetku v treťom pilieri, teda v doplnkových dôchodkových fondoch, k rovnakému dátumu dosiahla 5,387 miliardy eur. V príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch bol majetok v objeme 5,196 miliardy eur a vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch vo výške 190,5 milióna eur.