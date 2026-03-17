Hodnota nových objednávok v priemysle medziročne klesla o 2,3 %
Medziročný pokles sa v prvom mesiaci roka 2026 prejavil v desiatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle dosiahla v januári 2026 objem 5,24 miliardy eur, pričom medziročne klesla o 2,3 %. Pokles tak pokračoval štvrtý mesiac po sebe. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v januári 2026 oproti decembru 2025 zvýšili o 5,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles sa v prvom mesiaci roka 2026 prejavil v desiatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 1,5 %), výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 4,9 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 6,8 %).
Objednávky medziročne vzrástli iba vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 58 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (o 3,7 %).
