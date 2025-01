Hodnota obchodu medzi Čínou a Ruskom v roku 2024 dosiahla rekord

Peking 13. januára (TASR) - Hodnota čínskeho obchodu s Ruskom dosiahla v roku 2024 rekordnú výšku 1,74 bilióna jüanov (230,33 miliardy eur). To predstavuje medziročný nárast o 2,9 %. Ukázali to v pondelok čínske colné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa čínskej colnej správy bolo však tempo rastu obchodnej výmeny Číny s Ruskom vlani pomalšie, ako v roku 2023, keď dosiahlo 32,7 %.



Obojstranný obchod narušili platobné prekážky minulý rok po tom, čo USA zintenzívnili sankcie voči bankám obchodujúcim s Ruskom, informovala Reuters.



Aj ruský prezident Vladimir Putin v decembri povedal, že hlavnou výzvou pre obchod medzi Ruskom a Čínou je vzájomné platobné vyrovnanie.



Z colných údajov ďalej vyplýva, že čínsky export do Ruska v roku 2024 vzrástol o 5 % po tom, ako v roku 2023 vyskočil o 53,9 %. Aj rast dovozu z Ruska sa vlani spomalil na 1 % z 18,6 % v roku 2023.



V decembri sa zvýšil čínsky export do Ruska o 6,4 %, čím sa zvrátil pokles z novembra, ale dovoz z Ruska v poslednom mesiaci 2024 klesol o 4,3 %.