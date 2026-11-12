< sekcia Ekonomika
Hodnota poľnohospodárskej produkcie v EÚ v 2025 mala rekordnú úroveň
Rast nad 10 percent vlani zaznamenalo aj Slovensko.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - V roku 2025 dosiahla hodnota poľnohospodárskej produkcie v členských krajinách EÚ 558,7 miliardy eur v základných cenách, čo predstavuje nárast o 4,8 percenta v porovnaní s rokom 2024 (532,9 miliardy eur). Rast nad 10 percent vlani zaznamenalo aj Slovensko. Na štvrtkovú správu Eurostatu upozornil bruselský spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že vlaňajší nárast poľnohospodárskej produkcie pokračoval v predošlom rastúcom trende a dosiahol nové maximum.
Poľnohospodárska produkcia zahŕňa hodnotu plodín, zvierat a poľnohospodárskych služieb, ako aj určitých tovarov a služieb vytvorených v tomto odvetví.
Celkové náklady na tovary a služby použité vo výrobnom procese, označované ako medzispotreba, vzrástli v roku 2025 o 1,8 % na 309,1 miliardy eur. V dôsledku toho sa hrubá pridaná hodnota poľnohospodárskeho odvetvia zvýšila na 249,5 miliardy eur (+8,8 %).
Takmer polovicu (48,9 %) poľnohospodárskej produkcie EÚ v roku 2025 tvorila rastlinná výroba (273,2 miliardy eur), pričom o niečo viac ako dve pätiny (42,6 %) pripadali na živočíšnu výrobu a živočíšne produkty (238,2 miliardy eur). Zvyšný podiel (8,5 %) tvorili poľnohospodárske služby a vedľajšie činnosti (47,3 miliardy eur).
Hodnota rastlinnej výroby bola v roku 2025 o 1,6 % vyššia než v roku 2024, zatiaľ čo hodnota živočíšnej výroby vzrástla o 9,2 %.
Celková hodnota poľnohospodárskej produkcie sa zvýšila v 22 z 27 členských štátov EÚ. Najvýraznejší nárast zaznamenalo Rumunsko (+13,6 %), po ktorom nasledovali Česko, Írsko, Estónsko, Slovensko a Rakúsko, kde nárast prekročil 10 %. Naopak, hodnota poľnohospodárskej produkcie klesla v Grécku (-2,9 %) a na Cypre (-1,8 %), ako aj v Portugalsku, vo Fínsku a na Malte (vo všetkých prípadoch o menej ako 1 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ spresnil, že vlaňajší nárast poľnohospodárskej produkcie pokračoval v predošlom rastúcom trende a dosiahol nové maximum.
Poľnohospodárska produkcia zahŕňa hodnotu plodín, zvierat a poľnohospodárskych služieb, ako aj určitých tovarov a služieb vytvorených v tomto odvetví.
Celkové náklady na tovary a služby použité vo výrobnom procese, označované ako medzispotreba, vzrástli v roku 2025 o 1,8 % na 309,1 miliardy eur. V dôsledku toho sa hrubá pridaná hodnota poľnohospodárskeho odvetvia zvýšila na 249,5 miliardy eur (+8,8 %).
Takmer polovicu (48,9 %) poľnohospodárskej produkcie EÚ v roku 2025 tvorila rastlinná výroba (273,2 miliardy eur), pričom o niečo viac ako dve pätiny (42,6 %) pripadali na živočíšnu výrobu a živočíšne produkty (238,2 miliardy eur). Zvyšný podiel (8,5 %) tvorili poľnohospodárske služby a vedľajšie činnosti (47,3 miliardy eur).
Hodnota rastlinnej výroby bola v roku 2025 o 1,6 % vyššia než v roku 2024, zatiaľ čo hodnota živočíšnej výroby vzrástla o 9,2 %.
Celková hodnota poľnohospodárskej produkcie sa zvýšila v 22 z 27 členských štátov EÚ. Najvýraznejší nárast zaznamenalo Rumunsko (+13,6 %), po ktorom nasledovali Česko, Írsko, Estónsko, Slovensko a Rakúsko, kde nárast prekročil 10 %. Naopak, hodnota poľnohospodárskej produkcie klesla v Grécku (-2,9 %) a na Cypre (-1,8 %), ako aj v Portugalsku, vo Fínsku a na Malte (vo všetkých prípadoch o menej ako 1 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)