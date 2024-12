Hodnota predaných domov v Portugalsku zaznamenala v 3. kvartáli rekord

Lisabon 28. decembra (TASR) - Hodnota domov v Portugalsku, ktoré v 3. štvrťroku zmenili majiteľa, vzrástla o viac než štvrtinu na rekordných vyše 9 miliárd eur. To povedie k ďalšiemu zhoršeniu už aj tak nepriaznivej situácie, čo sa týka dostupnosti bývania. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje portugalského štatistického úradu.



Podľa úradu sa v 3. štvrťroku predalo v Portugalsku takmer 41.000 domov, čo medziročne predstavuje rast o 19,4 %. Cena predaných domov vzrástla oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 28 % na rekordných 9,05 miliardy eur. Výraznejšie pritom rástla cena starších domov než nových nehnuteľností. Podľa údajov štatistikov boli ceny najvýraznejšie v hlavnom meste Lisabon a na severe krajiny.



Za deväť mesiacov roka sa hodnota predaných domov zvýšila medziročne o 13,5 % na 23,7 miliardy eur. Je to tesne pod rekordom z roku 2022, keď za dané obdobie dosiahla hodnota predaných domov v Portugalsku 24,4 miliardy eur.



Takýto vývoj ešte viac zhorší súčasný nedostatok cenovo dostupných nehnuteľností. K problémom v oblasti dostupnosti bývania prispievajú do veľkej miery bohatí cudzinci, ktorých lákajú daňové úľavy. Rozmach turizmu okrem toho zvýšil počet krátkodobých prenájmov nehnuteľností, čo situáciu na trhu s bývaním opäť zhoršilo. Výsledkom boli protesty domáceho obyvateľstva v Lisabone, ako aj ďalších mestách.