Bratislava 18. novembra (TASR) - Minimálna hodnota stravného lístka by mala od Nového roka stúpnuť na 5,10 eura. Potvrdilo to pre TASR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s tým, že cenu stravného upravuje rezort práce opatrením, ktoré bude po ukončení pripomienkového/legislatívneho procesu uverejnené v Zbierke zákonov.



"Predpokladáme, ak sa v legislatívnom procese nič nezmení, že opatrenie bude účinné od 1. januára 2023. Opatrenie však bude včas predtým, samozrejme, publikované v Zbierke zákonov," spresnil tlačový odbor MPSVR.



Rezort práce už 4. októbra v predbežnej informácii o návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného uviedol, že minimálna hodnota stravného lístka sa zvýši zo 4,80 na 5,10 eura.



Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce (ZP) 75 % stravného na pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eura. ZP určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.



Zvýšením stravného na pracovné cesty MPSVR reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Stravné na pracovné cesty sa naposledy upravovalo opatrením o sumách stravného od 1. septembra. V auguste 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR hodnotu 105, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5 percentuálnych bodov. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného.