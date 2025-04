Hodnota Trumpovho majetku od zavedenia ciel klesla o 500 miliónov USD

New York 8. apríla (TASR) - Čistá hodnota majetku amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od zavedenia nových ciel na zahraničný tovar v USA znížila o 500 miliónov dolárov (455,91 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na časopis Forbes.



Dňa 2. apríla, v deň, keď Trump predstavil svoj plán rozsiahlych ciel, Forbes odhadoval jeho čistý majetok na 4,7 miliardy USD. O necelý týždeň neskôr sa odhad znížil na 4,2 miliardy USD, keďže hodnota Trumpových verejne obchodovaných akcií a súkromných podielov klesá spolu so širším trhom. Najväčšiu stratu zaznamenalo Trumpovo najcennejšie aktívum, spoločnosť Trump Media and Technology Group. Majetok, ktorý mal v stredu 2. apríla hodnotu 2,2 miliardy USD, je teraz na úrovni približne dvoch miliárd USD, uviedol časopis Forbes.



Trump 2. apríla oznámil, že Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zavádzajú plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. Okrem toho začalo v USA 3. apríla platiť clo vo výške 25 % na dovážané automobily. V stredu 9. apríla majú vstúpiť do platnosti ďalšie clá na mnohých obchodných partnerov USA. V prípade Európskej únie ich Washington stanovil na úrovni 20 %.



(1 EUR = 1,0967 USD)