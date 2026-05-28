Hodnota vývozu z EÚ do USA v prvom štvrťroku klesla o 30,4 %
Autor TASR
Brusel 28. mája (TASR) - Členské štáty EÚ vyviezli v 1. štvrťroku do USA o 30,4 % menej tovaru ako v rovnakom období minulého roka. Napriek tomu zostali USA s podielom 18,6 % na celkovom vývoze najdôležitejšou vývoznou destináciou Únie, a to aj napriek colnej politike Washingtonu. V období od januára do marca tohto roku EÚ vyviezla do USA tovar v celkovej hodnote 119,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje štatistického úradu EÚ Eurostat.
Celkovo EÚ vyviezla do krajín mimo európskeho spoločenstva tovar v hodnote 640,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka to znamenalo pokles o 8,8 %. Druhým najdôležitejším exportným partnerom po USA bolo Spojené kráľovstvo, kam smeroval tovar v hodnote 88,7 miliardy eur, čo tvorilo 8,8 % celkového vývozu. Nasledovali Švajčiarsko, Čína a Turecko.
V prvom štvrťroku klesli nielen vývozy, ale aj dovozy. Členské štáty EÚ doviezli z tretích krajín tovar v hodnote 627,8 miliardy eur, čo bolo o 3,3 % menej ako v 1. štvrťroku minulého roka. Najdôležitejším dodávateľom EÚ bola Čína s podielom 23 %, čo zodpovedá tovaru v hodnote 145,3 miliardy eur. Na ďalších priečkach sa umiestnili USA, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Turecko.
