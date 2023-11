Hodvábna cesta priniesla rozvojovým krajinám dlhy za 1,1 bilióna USD

Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky projekt novej Hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI) priniesol viac ako 150 zúčastneným krajinám obrovské dlhy. Peking v prvom desaťročí od vzniku iniciatívy poskytol na výstavbu prístavov, elektrární a diaľnic úvery v celkovej hodnote približne jedného bilióna eur, oznámil v utorok americký inštitút pre výskum rozvojovej politiky AidData. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vrátane istiny a bez započítania úrokov celkový nesplatený dlh v rozvojových krajinách voči Číne predstavuje najmenej 1,1 bilióna dolárov (1,02 bilióna eur), uvádza sa v správe inštitútu. Do krajín s nízkymi a strednými príjmami každoročne prúdi z Číny okolo 80 miliárd USD pôžičiek. Na porovnanie, USA poskytujú takýmto krajinám ročne len pôžičky v celkovej výške 60 miliárd USD. Peking sa ocitol v pozícii najväčšieho oficiálneho vymáhača dlhov na svete, uviedli výskumníci AidData.



Peking opakovane zdôrazňuje, že BRI podporuje hospodársky rozvoj v krajinách globálneho Juhu. Kritici hovoria o netransparentnom oceňovaní mnohých projektov a Čínu obviňujú, že krajiny s nižšími príjmami láka do dlhových pascí.



(1 EUR = 1,0741 USD)