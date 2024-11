Hoekstra sľúbil pokračovať v klimatických ambíciách

Brusel 7. novembra (TASR) - Holandský kandidát na eurokomisára Wopke Hoekstra sa vo štvrtok doobeda v Bruseli dostavil do Európskeho parlamentu (EP) kde sa ho poslanci z viacerých výborov pýtali, ako chce riadiť politiku v oblasti klímy a bezemisného zeleného rastu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Možnosti klásť mu otázky mali najmä členovia výboru pre životné prostredie (ENVI), hospodárske a menové veci (ECON) a priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Dodatočné otázky mohli klásť aj členovia výborov pre zamestnanosť, dopravu a podvýboru pre daňové záležitosti.



Hoekstra na začiatku vypočutia vzdal hold obetiam nedávnych záplav v Španielsku a zdôraznil potrebu zlepšiť schopnosť Európy pripraviť sa na rastúce klimatické riziká. Zdôraznil odhodlanie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.



Potvrdil, že predloží európsky plán na prispôsobenie sa zmene klímy a posúdi potrebu budúcej legislatívy v tejto oblasti. Navrhol tiež, aby sa financie z rozpočtu EÚ prideľovali len projektom, ktoré sú prispôsobené zmenám klímy.



Po sérii otázok europoslancov Hoekstra zdôraznil potrebu implementovať všetky súčasné právne predpisy týkajúce sa klímy. Uznal zároveň oprávnené obavy firiem a občanov o náklady na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a zdôraznil, že prechod musí byť spravodlivý.



Zaviazal sa zakotviť cieľ 90-percentného čistého zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2040 do európskeho klimatického zákona a chce pracovať na postupnom zrušení všetkých dotácií na fosílne palivá financovaných z rozpočtu EÚ.



Viacero poslancov ho vyzvalo, ako by povzbudil medzinárodných partnerov EÚ, aby sa stali ambicióznejšími v oblasti klimatickej politiky. Hoekstra odkázal, že EÚ musí byť asertívnejšia v tom, čo očakáva od iných krajín. Vyzdvihol mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ ako kľúčový nástroj, ktorý odrádza podniky od presunu výroby mimo Únie.



Poslanci sa ho pýtali, ako chce zabezpečiť, aby EÚ zostala konkurencieschopná počas ekologickej transformácie. Hoekstra uviedol, že do 100 dní predstaví dohodu EÚ o čistom priemysle s cieľom podporiť európske spoločnosti pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy.



Komisia podľa neho v roku 2026 preskúma možnosti, aby členské štáty míňali peniaze zo systému obchodovania s emisiami EÚ iba v prospech cieľov dekarbonizácie.



Na otázky o podpore pre európsky automobilový priemysel zareagoval, že Únia by mala dodržať harmonogram zákazu spaľovacích motorov po roku 2035, zároveň však chce "zúrivo" bojovať za zabezpečenie spravodlivého ekonomického prostredia pre automobilový priemysel, výrobu batérií a ekologický priemysel v EÚ. Zaviazal sa podporiť rozvoj infraštruktúry na dobíjanie áut a investície do elektrickej siete.



Jeho zámerom je ďalšia podpora oceliarskemu priemyslu a technológiám zachytávania a ukladania uhlíka.



V daňovej oblasti tvrdí, že v časoch rastúcej nerovnosti "širšie ramená musia niesť väčšiu záťaž" a že daňové systémy musia uľahčovať klimatické ambície. Ďalšou jeho prioritou bude odstránenie daňových medzier a pokrok v boji proti daňovým podvodom. Zaviazal sa tiež preskúmať nejakú formu poplatkov za leteckú dopravu.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.





