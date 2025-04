Hojsík: EP a Rada EÚ dospeli k dohode o európskom zákone o zdraví pôdy

Brusel 10. apríla (TASR) - Slovenský europoslanec Martin Hojsík (RE, PS), spravodajca a hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre európsky zákon o zdraví pôdy, vo štvrtok ráno pre spravodajcu TASR v Bruseli potvrdil, že zástupcovia europarlamentu a Rady EÚ po deviatich hodinách vyjednávaní dosiahli dohodu na finálnom znení novej legislatívy.



Podľa jeho slov dočasná politická dohoda o novej smernici, ku ktorej inštitúcie EÚ dospeli v stredu (9. 4.) neskoro večer, zabezpečí monitorovanie pôdy vo všetkých krajinách Únie a poľnohospodári dostanú lepšiu podporu na zlepšenie zdravia pôdy. „Táto dohoda je dôležitý krok pre zlepšenie pomoci a podpory nielen pre farmárov, ale pre všetkých, ktorí sa starajú o zdravie pôdy. Zabezpečí lepšie informácie, pomoc, zabráni ďalšej byrokracii a ďalším záväzkom. To sú hlavné piliere zákona o monitorovaní pôdy,“ vysvetlil Hojsík.



Cieľom zákona o monitorovaní pôdy, ktorý navrhla Európska komisia, je mať do roku 2050 zdravú pôdu v členských krajinách, v súlade s ambíciou „nulového znečistenia“ EÚ.



Členské štáty budú musieť monitorovať a hodnotiť zdravie pôdy na svojich územiach pomocou spoločných pôdnych deskriptorov, charakterizujúcich fyzikálny, chemický a biologický aspekt zdravia pôdy pre každý typ pôdy, a podľa metodiky EÚ pre odber vzoriek. Komisia podporí členské štáty posilnením súčasného programu EÚ na odber vzoriek pôdy LUCAS Soils a ponúkne im finančnú a technickú podporu šitú na mieru.



Dohodnutá smernica poľnohospodárom, lesníkom, vlastníkom a obhospodarovateľom pôdy neukladá nové povinnosti. Zaväzuje však členské krajiny, aby im pomohli zlepšiť zdravie a odolnosť pôdy. Členské štáty budú musieť pravidelne hodnotiť aj finančné náklady poľnohospodárov a lesníkov na zlepšenie zdravia pôdy a jej odolnosti.



Zákon vyzve členské štáty, aby do desiatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti vypracovali verejný zoznam potenciálne kontaminovaných lokalít a riešili akékoľvek neprijateľné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.



Po 18 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti zákona sa vypracuje zoznam sledovaných látok, ktoré by mohli predstavovať významné riziko pre zdravie pôdy, ľudské zdravie alebo životné prostredie. Tento zoznam bude zahŕňať takzvané večné chemikálie (PFAS) a pesticídy.



Po uzavretí dočasnej politickej dohody sa očakáva, že Rada EÚ (členské štáty) túto dohodu formálne odobrí a EP ju schváli na plenárnom zasadnutí. Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Od tohto dátumu budú mať členské krajiny tri roky na jej zavedenie do vnútroštátneho práva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) von