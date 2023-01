Hojsík: Oznámenie EK o ochrane opeľovačov je správna vec

Brusel 24. januára (TASR) - Utorňajším oznámením "Nový prístup k opeľovačom" chce Európska komisia (EK) zabrániť masovému úbytku voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu v Európe. Dobrá správa pre Európanov to bude až vtedy, keď sa prejde od slov k činom, povedal pre TASR slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS).



Hojsík je v rámci svojej liberálnej parlamentnej frakcie Obnovme Európu (RE) lídrom v podávaní námietok voči udeľovaniu povolení na nebezpečné pesticídy na trhu EÚ a vo vyvíjaní tlaku na eurokomisiu, aby prijala legislatívu, ktorá bude lepšie chrániť opeľovače.



Poslanec v júli 2020 privítal správu Európskeho dvora audítorov, podľa ktorej opatrenia, ktoré prijala EÚ na ochranu voľne opeľujúceho hmyzu, boli z hľadiska predchádzania ich úbytku väčšinou neúčinné.



Audítori skonštatovali, že európske právne predpisy o pesticídoch sú hlavnou príčinou úbytku počtu a rozmanitosti opeľovačov, ako sú včely, osy, pestrice, motýle, mory a niektoré chrobáky. Ich počet sa znížil najmä v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a využívania pesticídov. Komisia v utorok v podobnom duchu informovala, že v súčasnosti v EÚ vymiera každý tretí druh včiel, motýľov a pestríc.



Hojsík oznámenie EK považuje za krok správnym smerom a v "správnom momente", hoci to podľa neho vyzerá tak, že návrh opatrení prichádza "päť minút po dvanástej".



Poslanec pripomenul, že európski zákonodarcovia si v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) vypočuli členov európskej občianskej iniciatívy "Zachráňme včely a poľnohospodárov", ktorí majú tie isté obavy.



"Povedzme si rovno, problémom sú nebezpečné pesticídy a ich masové používanie v Európskej únii a aj na Slovensku," vysvetlil poslanec.



Hojsík vyjadril nádej, že eurokomisia, ktorá svojou iniciatívou chce zvrátiť úbytok opeľovačov do roku 2030, nezostane len pri písanom dokumente, ale začne konať. To znamená, že európski občania sa dočkajú nového usmernenia na posudzovanie pesticídov a ich vplyvu na včely a ďalšie opeľovače.



Medzi hlavné priority eurokomisie je znížiť vplyv používania pesticídov na opeľovače. Podobný posun Hojsík očakáva aj od kolegov v europoarlamente, ktorí budú schvaľovať iniciatívu exekutívy EÚ v prospech opeľovačov, a očakáva to aj od predstaviteľov Slovenska – že podporia tvorbu európskej legislatívy, ktorá má farmárom pomôcť nahradiť nebezpečné pesticídy.



"Očakávam, že to už nebudú iba výhovorky, prečo sa to nedá a prečo musíme stále naše polia postrekovať jedmi," opísal situáciu.



