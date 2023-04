Hojsík upozornil na potrebu znížiť škodlivú látku bisfenol A

Brusel 27. apríla (TASR) - Slovenská vláda by mala podporiť sprísnenie používania toxickej látky bisfenol A na európskej úrovni a na Slovensku. Uviedol to vo štvrtok slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (PS). Poslanec upozornil na to, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhuje 20.000-násobne prísnejší limit na toxický bisfenol A, ktorý bol nájdený aj v detskom oblečení na Slovensku.



"Na základe odporúčaní vedcov a verejnej konzultácie navrhol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 20.000-násobné sprísnenie prípustného denného príjmu bisfenolu A. Chemikália je spájaná s rakovinou, neplodnosťou, cukrovkou či obezitou. Bisfenol A je pritom bežne prítomný aj vo výrobkoch na Slovensku, ako potvrdilo testovanie, ktoré som si dal vypracovať," uviedol Hojsík, ktorý je členom Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).



Dodal, že bisfenol A je už dlhodobo pod odborným aj verejným drobnohľadom, lebo v minulosti bol nájdený aj v dojčenských fľašiach, pretože sa používa aj pri výrobe polykarbonátu.



"Na Slovensku som kúpil 21 predovšetkým odevných výrobkov a poslal na testovanie do laboratória Institutu pro testování a certifikaci v Zlíne. Viac ako každý druhý výrobok obsahoval bisfenol A vrátane textilných výrobkov pre deti," upozornil europoslanec.



V testovacej vzorke boli dve potravinové konzervy a 19 textilných výrobkov. V rámci textilu laboratóriá testovali 14 detských ponožiek, troje dámske pančuchové nohavice, pár dámskeho športového oblečenia. Z 19 textilných výrobkov až 12 obsahovalo látku bisfenol A.



"Vyberali sme oblečenie, ktoré sa bežne kupuje a je vystavené priamemu kontaktu s kožou. V praxi to znamená, že potenciálni používatelia týchto textílií mohli výhľadovo byť v bezprostrednom kontakte s touto škodlivou chemikáliou," vysvetlil.



EFSA na základe nových vedeckých poznatkov o negatívnych účinkoch bisfenolu A na ľudské zdravie a po odbornej a verejnej konzultácii navrhla Európskej komisii a členským štátom sprísnenie prípustného denného príjmu na 0,2 nanogramu (0,2 miliardtiny gramu) na kilogram ľudskej váhy na deň. To je 20.000-krát prísnejší limit ako doteraz. O definitívnom prijatí nového limitu budú rozhodovať členské štáty EÚ.



"Očakávam, že slovenská vláda sprísnenie na európskej úrovni podporí. Ochrana zdravia nás všetkých, predovšetkým detí, musí byť na prvom mieste," odkázal Hojsík, ktorý pripomenul, že test Medzinárodnej endokrinologickej spoločnosti potvrdil výskyt bisfenolu A aj v jeho tele.



Európsky parlament sa v súčasnosti zaoberá novelou legislatívy o označovaní chemikálií a europoslanec Hojsík je spravodajcom pre túto legislatívu v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)