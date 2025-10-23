< sekcia Ekonomika
Hojsík uspel v europarlamente so smernicou o monitorovaní pôdy
Nová smernica má za cieľ do roku 2050 ozdraviť európske pôdy a zabezpečiť súdržnejší a harmonizovanejší rámec EÚ pre monitorovanie pôdy.
Autor TASR
Štrasburg 23. októbra (TASR) - Skutočnosť, že poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválili smernicu o monitorovaní pôdy, podpredseda EP a spravodajca pre túto legislatívu Martin Hojsík (RE/PS) považuje aj za svoj osobný úspech, lebo sa tejto téme v zákonodarnom zbore EÚ venoval päť rokov. Slovenský europoslanec to povedal v rozhovore pre spravodajcu TASR.
Nová smernica má za cieľ do roku 2050 ozdraviť európske pôdy a zabezpečiť súdržnejší a harmonizovanejší rámec EÚ pre monitorovanie pôdy.
Hojsík ocenil, že po piatich rokoch práce v EP na tejto legislatíve, keď na začiatku inicioval prijatie rezolúcie k tejto téme, konečne vidieť hmatateľné výsledky. Lebo sa zrodil prvý celoúnijný zákon o monitorovaní pôdy. Upozornil, že bez zdravej pôdy nie je budúcnosť a jedlo na stole a bez poznania stavu pôdy a jej rozmanitosti ju nemožno chrániť.
„Som rád, že konečne budú mať všetky krajiny v EÚ lepšie poznanie o zdraví svojej pôdy a poľnohospodári pomoc pri jej ochrane a zveľaďovaní,“ uviedol. Pripomenul, že Európania doteraz spoločne nechránili svoju pôdu, to najcennejšie dedičstvo, ktoré majú.
„Tento zákon pomôže farmárom, zaväzuje členské štáty, aby pomáhali farmárom chrániť pôdu. Budeme si navzájom pomáhať naprieč celou EÚ,“ vysvetlil.
Hojsík priznal, že v EP bola dosť silná opozícia proti prijatiu tejto smernice, že ide o tému, ktorú netreba riešiť celoeurópsky. Upozornil však, že nie všetky členské štáty monitorujú stav pôdy, hoci majú v tomto podporu Európskej komisie. Aj preto smernicu vníma ako naplnenie rovnoprávnosti a spravodlivosti pre všetkých v tejto oblasti.
„Chceme, aby sme mali zabezpečenú rovnakú podporu a rovnaký monitoring naprieč Európou, lebo napríklad niektoré toxické látky v našej časti Európy ako keby ani neexistovali, lebo ich nemonitorujeme,“ opísal situáciu.
