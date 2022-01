Hojsík získal päť miliónov eur na sledovanie škodlivín za pomoci včiel

Na snímke poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (PS/SPOLU), foto z archívu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Päť miliónov eur navyše sa vďaka slovenskému europoslancovi Martinovi Hojsíkovi (PS) podarilo získať na monitorovanie škodlivých látok v prírode, čo sa týka aj Slovenska.Hojsík v rámci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu pripomenul, že v stredu bol oficiálne spustený európsky projekt Insignia 2.0, ktorého cieľom je komplexné celoeurópske štúdium a monitoring environmentálneho znečistenia prostredníctvom včiel, ktoré prichádzajú do kontaktu so škodlivými látkami v blízkosti svojich úľov.Spresnil, že projekt, ktorý on sám navrhol a presadil, pokrýva všetkých 27 členských krajín EÚ vrátane Slovenska a dodatočné zdroje vo výške päť miliónov eur vníma ako dôležité tak z hľadiska ochrany prírody, ako aj včiel.Poslanec upozornil, že ľudia ovplyvňujú svoje okolie mnohými spôsobmi a medzi tie horšie patrí znečisťovanie životného prostredia rôznymi toxickými látkami, pesticídmi, ťažkými kovmi či mikroplastmi.opísal situáciu Hojsík, ktorý sa v europarlamente venuje boju proti toxickým látkam a škodlivým pesticídom.Hojsík, ktorého týždenník Politico v roku 2020 označil za jedného z top piatich ľudí v EÚ, ktorí sa venujú znečisteniu pesticídmi, presadil, aby na podporu projektu Insignia 2.0 bolo vyčlenených dodatočných päť miliónov eur z európskych zdrojov.vysvetlil poslanec.Podľa Hojsíka projekt umožní efektívnejší boj proti znečisteniu v celej EÚ vrátane Slovenska. Verí, že výsledky Insignia 2.0 rozšíria poznanie o ľudskom znečistení a pomôžu identifikovať oblasti s vysokým či nízkym znečistením. To umožní sústrediť pozornosť na postihnuté oblasti a zlepšiť ich environmentálnu situáciu.odkázal Hojsík.Poslanec pripomenul, že využitie včiel na monitorovanie škodlivých látok je fascinujúce. Včely medonosné neúmyselne zbierajú škodliviny a nosia ich do úľa. To znamená, že včely dokážu pomôcť s výskumom a podrobným sledovaním znečistenia prírody.