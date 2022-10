Hojsík:Prechod na elektromobilitu musí byť pre obe strany spravodlivý

Brusel 28. októbra (TASR) - Plný prechod na elektromobilitu by mal byť spravodlivý voči ľudom a dodávateľskému reťazcu. Upozornil slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS) na dohodu o nových cieľoch pre zníženie emisií CO2 pre nové osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá, ktorú vo štvrtok večer dosiahli Európsky parlament (EP) a Rada EÚ.



Návrh požiadaviek na emisie CO2 pre osobné automobily a dodávky stanovuje ich výrobcom ciele na zníženie priemerných emisií z nových áut predávaných do roku 2030 o 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky. Podľa existujúcich pravidiel to malo byť iba 37,5-percentné zníženie emisií pre nové autá na trhu a 31-percentný pokles pre dodávky.



Dočasnú politickú dohodu ešte musia odobriť ministri životného prostredia členských krajín a Európsky parlament hlasovaním v pléne. Zákon o nových emisných cieľoch by mal začať platiť v roku 2023.



Hojsík, ktorý je členom Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre TASR uviedol, že táto zmena by mala byť "spravodlivá" najmä k zamestnancom dodávateľského sektora v automobilovom priemysle.



"Preto bolo pre nás dôležité, aby boli v dohode zakomponované opatrenia pre spravodlivú transformáciu. Som rád, že aj vďaka nášmu vyjednávačovi sa do finálneho znenia podarilo zapracovať túto požiadavku. Európska komisia bude musieť do roku 2025 predložiť návrh opatrení, ako presne zabezpečiť, aby plný prechod na elektromobilitu bol spravodlivý voči ľudom," vysvetlil Hojsík pozíciu svojej politickej frakcie Obnovme Európu (RE).



Holandský poslanec Bas Eickhout, podpredseda výboru pre životné prostredie a vyjednávač za frakciu Zelených pre túto politickú agendu, skonštatoval, že cestná doprava je tým sektorom, ktorý dokáže rýchlo znížiť škodlivé emisie. Pretože sa technológie rýchlo zlepšujú a aj preto, že elektromobily sa rýchlo stávajú najlacnejšou možnosťou pre spotrebiteľov.



"Diskusie o znižovaní emisií v automobilovom sektore sú vždy politicky zaťažené, ale podarilo sa nám udržať EÚ na ceste k nulovým emisiám v roku 2035," opísal Eickhout pozadie rokovaní. Spresnil, že Európa bude prvým kontinentom, ktorý do roku 2035 postupne ukončí predaj nových áut so spaľovacím motorom, čo potvrdzuje, že EÚ môže byť lídrom v boji proti zmene klímy.



Eickhout ocenil, že EP sa podarilo posilniť systém, ktorý umožňuje výrobcom automobilov bonus za percento vozidiel s nízkymi alebo nulovými emisiami, ktoré uvedú na trh. Do roku 2030 sa tým zvýši percento predajov výrobcov elektromobilov. "Podarilo sa nám tiež odvrátiť rokovania od zahrnutia syntetických palív ako alternatívy k vozidlám s nulovými emisiami, pretože tieto palivá sú drahé, neefektívne a vzácne," vysvetlil poslanec.