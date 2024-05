Hokejový šampionát má českej ekonomike priniesť 2 miliardy Kč

Praha 11. mája (TASR) - Do Českej republiky sa po deviatich rokoch vrátil hokejový šampionát, ktorý v roku 2015 priniesol tamojšej ekonomike 1,5 miliardy Kč (60,16 milióna eur). Český zväz ľadového hokeja v štúdii odhaduje, že tento rok sa príjmy vrátane ubytovania a stravovania vyšplhajú na 2 miliardy Kč. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.cz.



Český gastronomický sektor musí túto príležitosť čo najlepšie využiť. Má tiež nádej udržať dobrý výkon až do júna, kedy sa konajú majstrovstvá Európy vo futbale a cez prázdniny Letné olympijskej hry v Paríži, uviedol člen predstavenstva Asociácie malých a stredných podnikov Českej republiky Luboš Kastner.



Niektoré reštaurácie svoje prevádzky prispôsobujú šampionátu a pridávajú televízie a projekčné plátna, ale tiež rozširujú ponuku nápojov aj jedál.



Kastner odhaduje, že tržby v gastro sektore sa zvýšia o 5 až 10 % oproti minulému roku. Podľa neho však možno očakávať aj pokračujúci rast cien, najmä pri pive a nápojoch.



Prílev hokejových fanúšikov do Prahy a Ostravy bude mať pozitívny vplyv nielen na rast českej ekonomiky, ale predovšetkým na výber financií do štátneho rozpočtu.



"Ak by sme počítali s rovnakou účasťou ako pred deviatimi rokmi, z čoho by si polovica všetkých účastníkov kúpila v pražskej O2 aréne jedno pivo vo fanzóne a jedno na štadióne, tak by celkový daňový výber len z piva predstavoval necelých 14 miliónov Kč," vypočítal analytik spoločnosti XTB Tomáš Cverna.



Na prvý pohľad sa to môže zdať ako relatívne nízka čiastka, ale k tomu je potrebné prirátať aj ďalšie výdavky fanúšikov v obchodoch alebo reštauráciách. A zároveň Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Prahe a Ostrave vylepšia rozpočty obcí vďaka miestnym poplatkom, dodáva Cverna.



Podľa Asociácie hotelov a reštaurácií však okrem fanúšikov budú do Prahy prichádzať aj ďalší hostia, ktorí do Česka idú za iným účelom. Ubytovacie zriadenia preto očakávajú priemernú obsadenosť v exponovaných dňoch pri hranici 90 %. A celková mesačná priemerná obsadenosť sa môže pohybovať okolo 80 %, odhaduje prezident asociácie Václav Stárek.



(1 EUR = 24,935 CZK)