Bude rekord? Muž sa blíži k vypestovaniu najvyššej slnečnice na svete

Brusel/Amsterdam 1. augusta (TASR) - Pestovateľ z holandského mesta Enschede Jeroen van der Velde siaha na svetový rekord v oblasti pestovania slnečníc, keď mu zostáva už len osem centimetrov a vypestuje najväčšiu slnečnicu, aká kedy bola zaznamenaná. Na piatkovú správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



DutchNews.nl pripomenul, že lokálne médiá aj verejnoprávna televízia NOS už niekoľko dní informujú o Van der Veldeho úsilí. Dnes 39-ročný pestovateľ začal s pestovaním obrovských kvetov ako dieťa zo semien, ktoré nazbierala jeho matka a potom ako miestne noviny usporiadali súťaž o najvyššiu slnečnicu. Teraz verí, že sa mu podarí prekonať rekord, ktorý v súčasnosti drží nemecký pestovateľ.



„Existujú iba dve slnečnice vyššie ako deväť metrov a moja je jednou z nich,“ povedal v rozhovore pre regionálnu televíznu stanicu RTV Oost. Pre televíziu NOS zas priznal, že sa už niekoľko rokov snaží zosadiť z trónu doterajšieho rekordéra z Nemecka.



Slnečnicu, ktorá sa týči vysoko nad jeho domom v Enschede, podopiera špeciálne lešenie. Van der Velde spresnil, že ju ošetruje trikrát denne, čo znamená aj zrušenú letnú dovolenku a hodiny starostlivosti o túto rastlinu. Spomína aj na to, ako mu susedia priniesli teplé jedlo, aby sa uistili, že sa najedol, keď niekoľko hodín v kuse strávil na lešení.



„Stres a teplota sa musia neustále monitorovať. Na lešenie leziem veľmi opatrne. Každý pohyb na lešení rastlinu vystresuje, čo môže ovplyvniť jej rast,“ vysvetlil pestovateľ. Od stredy (30. 6.) do piatku rastlina narástla o päť centimetrov.



Podľa jeho slov stonka jeho obrovskej rastliny je teraz „úplne zrelá“ a závisí od viacerých faktorov ako sa slnečnica ďalej vyvinie, či narastie a prekoná súčasný rekord 9,17 metra. Slnečnica už narástla do takej výšky, že ním postavené lešenie už nestačí a naposledy požiadal o pomoc hasičov s rebríkom, aby mu pomohli slnečnicu skontrolovať.



„Nech sa stane čokoľvek, som šťastný človek. Toto je výsledok 29 rokov tvrdej práce a experimentovania,“ povedal novinárom s odkazom na svoj úspech. Ak sa mu podarí prekonať nemeckého pestovateľa, Van der Velde bude zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov. „To by bolo fantastické,“ priznal Holanďan.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)