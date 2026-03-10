< sekcia Ekonomika
Holanďania kvôli nižším cenám nafty húfne tankujú v susednom Belgicku
Pred začiatkom útokov na Irán nafta stála okolo 2,09 eura. Prudko vzrástla aj cena benzínu, keď v utorok ráno motoristi v priemere na čerpacích staniciach platili 2,45 eura za liter.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 10. marca (TASR) - Cena nafty v Holandsku v utorok ráno vzrástla nad 2,50 eura za liter, kvôli tomu, že vojnový konflikt na Blízkom východe aj naďalej ovplyvňuje ceny ropy v Európe. Holandskí motoristi húfne odchádzajú naplniť nádrže svojich áut do susedného Belgicka. Na správy denníka Telegraaf a portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.
Telegraaf pripomenul, že pred začiatkom útokov na Irán nafta stála okolo 2,09 eura. Prudko vzrástla aj cena benzínu, keď v utorok ráno motoristi v priemere na čerpacích staniciach platili 2,45 eura za liter. Údaje potvrdila aj organizácia na ochranu spotrebiteľov UnitedConsumers.
Oproti pondelkovému priemeru (9. 3.) ide o nárast ceny o šesť centov, hoci ceny na čerpacích staniciach sa môžu značne líšiť, najmä mimo hlavných ciest a diaľnic.
Stovky holandských motoristov sa rozhodli natankovať za hranicami, v Belgicku, kde sú ceny benzínu lacnejšie. Niektorí z nich pre tlačovú agentúru AD uviedli, že na plnej nádrži ušetria 40 až 50 eur.
Ceny pohonných látok rastú v Európe od začiatku náletov na Irán a takmer sa vrátili na úroveň z júna 2022, krátko po ruskej invázii na Ukrajinu.
Nárast cien je do značnej miery spôsobený uzavretím Hormuzského prielivu zo strany Iránu. Cez tento prieliv sa prepravuje približne 20 percent svetovej produkcie ropy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Telegraaf pripomenul, že pred začiatkom útokov na Irán nafta stála okolo 2,09 eura. Prudko vzrástla aj cena benzínu, keď v utorok ráno motoristi v priemere na čerpacích staniciach platili 2,45 eura za liter. Údaje potvrdila aj organizácia na ochranu spotrebiteľov UnitedConsumers.
Oproti pondelkovému priemeru (9. 3.) ide o nárast ceny o šesť centov, hoci ceny na čerpacích staniciach sa môžu značne líšiť, najmä mimo hlavných ciest a diaľnic.
Stovky holandských motoristov sa rozhodli natankovať za hranicami, v Belgicku, kde sú ceny benzínu lacnejšie. Niektorí z nich pre tlačovú agentúru AD uviedli, že na plnej nádrži ušetria 40 až 50 eur.
Ceny pohonných látok rastú v Európe od začiatku náletov na Irán a takmer sa vrátili na úroveň z júna 2022, krátko po ruskej invázii na Ukrajinu.
Nárast cien je do značnej miery spôsobený uzavretím Hormuzského prielivu zo strany Iránu. Cez tento prieliv sa prepravuje približne 20 percent svetovej produkcie ropy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)