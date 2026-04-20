Holanďania po vypuknutí vojny v Iráne uprednostňujú jadrovú energiu
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 20. apríla (TASR) - Rastúce ceny energií ako dôsledok vojny v Iráne nútia väčšinu Holanďanov podporovať väčšiu úlohu jadrovej energie. Vyplýva z nového národného prieskumu, ktorý si objednal denník Algemeen Dagblad, informuje spravodajca TASR.
Prieskum, ktorý uskutočnila výskumná firma Panel Inzich, k týmto výsledkom dospel aj napriek tomu, že spomienky na Černobyľ a Fukušimu vo verejnosti stále vyvolávajú obavy.
Podľa prieskumu 56 % respondentov chce, aby jadrová energia zohrávala väčšiu úlohu vo výrobe elektriny v Holandsku. K tomuto názorovému posunu medzi Holanďanmi dochádza takmer 40 rokov po černobyľskej katastrofe. Podpora väčšej úlohy jadrovej energie vzrástla z dôvodu ekonomických tlakov, lebo takmer 21 % opýtaných uviedlo, že práve vyššie ceny energií zmenili ich názor na jadro.
Obavy však zostávajú rozšírené, lebo 57 % respondentov ešte stále vníma Černobyľ ako zdroj obáv. Rovnako veľký podiel opýtaných však podporuje výstavbu nových jadrových elektrární, najlepšie ak by to boli malé reaktory rozmiestnené po celej krajine. Podpora verejnosti sa zvyšuje za situácie, ak by sa jadrové reaktory umiestnili v blízkosti štátnych hraníc alebo už v existujúcich jadrových elektrárňach, ako je tá v Borssele.
„Invázia na Ukrajinu a vojna v Iráne jasne ukazujú, že sme vysoko závislí od iných, pokiaľ ide o fosílne palivá. To prináša do úvahy jadrovú energiu ako alternatívu. Urán tiež musíme dovážať zo zahraničia, ale cena uránu je oveľa menej citlivá na výkyvy na trhu s energiou,“ opísal situáciu novinár Marco Visscher, podľa ktorého príklon k jadrovej energii zároveň odráža rastúci skepticizmus Holanďanov voči samotným obnoviteľným zdrojom energie a obavy, že iba veterná a slnečná energia nemusia stačiť.
Energetický expert Martien Visser zdôraznil strategické výhody dodávok uránu, lebo urán má menší objem, je ľahké sa ním zásobiť dostatočne na roky dopredu, čo vyvažuje dianie a neistoty na svetovej scéne.
K slovu sa podľa Algemeen Dagblad hlásia aj odborníci, ktorí tvrdia, že moderná jadrová technológia je bezpečnejšia ako v minulosti. Emeritný profesor a jadrový fyzik Wim Turkenburg spresnil, že pravdepodobnosť katastrofy podobnej Černobyľu je teraz extrémne nízka. „Jadrové elektrárne sa odvtedy stali až tisíckrát bezpečnejšími, ale aj keď sa niečo pokazí, následky nie sú také závažné,“ odkázal Turkenburg. Pripomenul, že havária vo Fukušime po zemetrasení v roku 2011 viedla k rozsiahlym evakuáciám a narušeniam, ale nespôsobila katastrofálne radiačné účinky.
Turkenburg však upozornil, že malé modulárne jadrové reaktory, ktoré uprednostňujú mnohí respondenti a o ktorých hovorí aj EÚ, pravdepodobne nebudú čoskoro nasadené. Táto technológia je stále vo vývoji a licenčné postupy by mohli posunúť jej implementáciu až na rok 2045.
