Holandská centrálna banka očakáva tento rok pokles ekonomiky o 6,4 %

Amsterdam 8. júna (TASR) - Holandské hospodárstvo tento rok klesne najstrmšie v novodobej mierovej histórii. Blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu obmedzili totiž produkciu a vývoz. Aj nezamestnanosť tak smeruje k najvyššej úrovni za celé roky. Uviedla to v pondelok vo svojej správe holandská centrálna banka DNB.



Podľa nej sa piata najväčšia ekonomika eurozóny tento rok zmenší o bezprecedentných 6,4 %, aj keď sa opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu budú v nasledujúcich mesiacoch postupne zmierňovať.



Na budúci rok banka očakáva obnovenie hospodárskeho rastu na úrovni 2,9 % a v roku 2022 jeho spomalenie na 2,4 %. Holandská ekonomika však bude aj na konci roka 2022 o niečo menšia ako pred vypuknutím pandémie.



Centrálna banka zároveň varovala, že prípadná druhá vlna infekcie a obnovenie blokád hlavných častí hospodárstva, či už v Holandsku alebo v zahraničí, by mohli viesť k oveľa pochmúrnejšiemu scenáru.



Aj odhadovaný pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 6,4 % bude pritom dvojnásobne väčší ako počas finančnej a hospodárskej krízy pred vyše 10 rokmi, povedal riaditeľ banky Olaf Sleijpen novinárom na videokonferencii.



Pripomenul, že ďalší vývoj sprevádza veľká neistota. Hĺbka recesie a sila oživenia tak závisia od vývoja, ktorý je v súčasnosti ťažké odhadnúť, pričom riziká poklesu prevládajú.



DNB vo svojom najpochmúrnejšom scenári predpokladá zníženie HDP v tomto roku o 11,8 % a zotrvanie ekonomiky na nižšej úrovni ako pred koronakrízou až do roku 2023. A dodala, že aj tento odhad by mohol byť príliš "ružový".



Pri každom zo scenárov banka počíta s nárastom donedávna rekordne nízkej nezamestnanosti. Banka očakáva, že miera nezamestnanosti bude tento rok a budúci rok rýchlo stúpať a dosiahne vrchol medzi 6 % a 9 % v roku 2021.



V Holandsku sa v polovici marca zatvorili všetky školy, reštaurácie, bary, múzeá a ďalšie verejné miesta. Vláda tieto obmedzenia už postupne uvoľňuje.