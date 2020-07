Holandská centrálna banka vyšetrí svoju úlohu v obchode s otrokmi

Amsterdam 12. júla (TASR) - Holandská centrálna banka plánuje začať vyšetrovanie v súvislosti s jej úlohou v obchode s otrokmi. Oznámila to koncom tohto týždňa.



Holandská národná banka uviedla, že plánované vyšetrovanie sa bude zameriavať na jej úlohu v podporovaní otrokárstva od založenia začiatkom 19. storočia, ako aj na úlohy bývalého vedenia. Banka potom zváži "prípadné ďalšie kroky".



"Vnímame súčasné diskusie o histórii Holandska, čo sa týka otrokárstva," uviedla banka v oficiálnom oznámení, ktoré zverejnila agentúra DPA. Debata o otrokárstve a koloniálnej minulosti nabrala v Holandsku na intenzite po tom, ako koncom mája v USA zabil biely policajt pri zatýkaní Afroameričana Georga Floyda, čo vyvolalo rozsiahle protesty v USA a následne po celom svete. V mnohých krajinách sa vo väčšej miere začalo hovoriť o rasizme v spoločnosti.



Vo svojom najnovšom vydaní holandský časopis Vrij Nederland priniesol článok o prepojení holandských bánk s obchodom s otrokmi. Podľa článku jeden z prvých guvernérov centrálnej banky bol zapojený do poskytovania úverov vlastníkom plantáží a z otrokárstva aj profitoval. Holandsko bolo zároveň jednou z posledných krajín, ktorá zrušila otrokárstvo vo svojich kolóniách. Urobilo tak v roku 1863.



Plánované vyšetrovanie úlohy holandskej centrálnej banky v obchode s otrokmi nasleduje po tom, ako podobné oznámenie vydala britská centrálna banka Bank of England. Tá sa zároveň za svoju úlohu v obchode s otrokmi ospravedlnila.