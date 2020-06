Holandská ekonomika klesla v 1. kvartáli menej, ako naznačil odhad

Amsterdam 24. júna (TASR) - Holandské hospodárstvo kleslo v 1. štvrťroku 2020 menej, ako signalizovali predbežné údaje. Napriek tomu bol jeho pokles v prvých troch mesiacoch tohto roka najväčší od roku 2009. Ukázali to v stredu revidované údaje ústredného štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny sa za tri mesiace do konca marca 2020 znížil medzikvartálne o 1,5 % namiesto o 1,7 % podľa predbežného odhadu. V predchádzajúcom, 4. štvrťroku 2019 pritom ešte vzrástol o 0,5 %.



Aj v medziročnom porovnaní sa HDP Holandska v období január - marec 2020 znížil, a to o 0,2 % po expanzii o 1,6 % vo 4. štvrťroku 2019. Výsledok za 1. štvrťrok bol tiež revidovaný smerom nahor z pôvodného poklesu o 0,5 %.



K zníženiu holandskej ekonomiky v 1. štvrťroku prispel najmä pokles výdavkov domácností o 2,6 %. Aj vládne výdavky sa znížili, a to o 1,5 %. Vývoz tovaru a služieb klesol o 1,9 % a dovoz o 4 %. Ale tvorba hrubého fixného kapitálu sa v 1. kvartáli zvýšila o 0,6 %.