Holandská ekonomika klesla výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad

Amsterdam 22. decembra (TASR) - Holandská ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli pokles tretí štvrťrok po sebe, tempo poklesu bolo pritom výraznejšie, než ukazoval predbežný odhad. Uviedol to v piatok holandský štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Holandska klesol v období od júla do konca septembra medzikvartálne o 0,3 %. Oproti vývoju v predchádzajúcom štvrťroku sa síce tempo poklesu zmiernilo, keď v 2. kvartáli pokles predstavoval 0,4 %, predbežný odhad za 3. štvrťrok však hovoril o zmiernení tempa poklesu na 0,2 %.



Keďže ide o medzikvartálny pokles ekonomiky tretí štvrťrok po sebe, Holandsko tak zotrváva v technickej recesii. Tá je charakterizovaná ako medzištvrťročný pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe.



Pod vývoj ekonomiky v 3. kvartáli sa veľkou mierou podpísal pokles investícií do fixných aktív a pokles spotreby domácností. Naopak, zahraničný obchod sa pod vývoj hospodárstva podpísal pozitívne. Export síce klesol, tempo poklesu dovozu však bolo ešte výraznejšie.



V medziročnom porovnaní zaznamenala holandská ekonomika pokles o 0,8 %. Aj v tomto prípade sú spresnené údaje horšie, než naznačoval predbežný odhad. Ten uvádzal pokles ekonomiky o 0,6 %. Spresnený údaj zároveň predstavuje najvýraznejší medziročný pokles holandskej ekonomiky od 1. štvrťroka 2021.