Holandská ekonomika rástla v 3. kvartáli výraznejšie, než sa čakalo

Amsterdam 27. decembra (TASR) - Holandská ekonomika spomalila v 3. kvartáli tempo rastu, ten bol však vyšší, než uvádzal predbežný odhad. Poukázali na to spresnené údaje holandského štatistického úradu.



Ako štatistický úrad informoval, ekonomika Holandska zaznamenala v 3. štvrťroku medzikvartálny rast o 2,1 %. V predbežnom odhade úrad uvádzal rast na úrovni 1,9 %. V 2. štvrťroku, v ktorom sa holandská ekonomika vrátila k rastu, dosiahlo jeho tempo 3,8 %.



K vyššiemu než pôvodne udávanému rastu v 3. štvrťroku prispela najmä domáca spotreba. Tá vzrástla o 4,5 %. Zvýšili sa aj vládne výdavky, a to o 1,5 %, ako aj dovoz a vývoz. Dovoz vzrástol o 3 % a vývoz o 2,2 %. Naopak, firemné investície zaznamenali pokles, a to o 2,3 %.



V medziročnom porovnaní vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Holandska v 3. štvrťroku o 5,2 %. Aj v tomto prípade bol rast vyšší, než hovoril predbežný odhad, ktorý poukazoval na rast HDP o 5 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku vzrástla holandská ekonomika medziročne o 10,4 %.