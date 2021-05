Holandská ekonomika s v 1. štvrťroku prepadla do recesie

Amsterdam 18. mája (TASR) - Holandská ekonomika sa v 1. štvrťroku 2021 prepadla do recesie. Dôvodom bolo sprísnenie opatrení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v utorok štatistický úrad v Amsterdame.



Podľa predbežných údajov sa hrubý domáci produkt Holandska za tri mesiac do konca marca 2021 znížil o 0,5 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 0,1 %. To znamená, že krajina v 1. štvrťroku vstúpila do recesie.



Spotreba domácností sa v sledovanom období znížila o 3,5 % a po poklese o 1,4 % vo 4. štvrťroku. Aj pokles verejných výdavkov sa prehĺbil na 1,5 % z 0,4 %. Na druhej strane fixné investície sa zvýšili o 3,7 % (o 1,7 % vo 4. štvrťroku) a čistý obchod pozitívne prispel k HDP, keďže vývoz vzrástol viac ako dovoz.



V medziročnom porovnaní sa výkon piatej najväčšej ekonomiky eurozóny v období január-marec znížil o 2,8 %, čo bolo rovnaké tempo jej poklesu ako v predchádzajúcom kvartáli.



Analytici predpovedali Holandsku v prvých troch mesiacoch roka medzikvartálny pokles HDP o 0,6 % a medziročný o 2,1 %.