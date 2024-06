Amsterdam 24. júna (TASR) - Holandská ekonomika sa v 1. štvrťroku vrátila k poklesu po tom, ako v predchádzajúcich troch mesiacoch prekonala recesiu. Ukázali to v pondelok spresnené údaje štatistického úradu, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny sa za tri mesiace do konca marca 2024 znížil medzikvartálne o 0,1 %. To sa zhoduje s predbežnými údajmi a znamená návrat k poklesu po expanzii o 0,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, vďaka ktorej sa Holandsko dostalo z recesie. Jeho ekonomika totiž vlani v prvých troch kvartáloch 2023 vytrvalo klesla.



Mierne zníženie HDP v 1. štvrťroku 2024 je dôsledkom predovšetkým zníženia zásob (-0,7 %) a negatívneho vplyvu čistého obchodu, keďže vývoz klesol (-0,1 %), zatiaľ čo dovoz sa zvýšil (0,2 %). Rast spotreby domácností sa medzitým spomalil (na 0,7 % z 2 % v predchádzajúcom kvartáli) a vládne výdavky zostali stabilné (0,6 %). Naproti tomu fixné investície ožili a stúpli o 0,4 % po poklese dva kvartály po sebe.



V medziročnom porovnaní sa HDP Holandska v období január - marec 2024 znížil o 0,7 %. To je horší výsledok ako jeho pokles o 0,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.