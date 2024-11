Holandská ekonomika v 3. štvrťroku pokračovala v raste

Amsterdam 14. novembra (TASR) - Holandská ekonomika pokračovala v 3. štvrťroku 2024 v raste. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny sa za tri mesiace do konca septembra 2024 zvýšil o 0,8 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď po revízii smerom nahor medzikvartálne vzrástol o 1,1 % .



Motorom jeho rastu v 3. štvrťroku bola predovšetkým spotreba domácností a vlády, pričom obe sa zvýšili o 0,8 %. Domácnosti míňali viac na oblečenie, bytové zariadenie a energie, zatiaľ čo vláda zvýšila výdavky najmä na zdravotníctvo a verejnú správu.



Štatistiky ukázali tiež, že investície do fixných aktív v 3. štvrťroku vzrástli o 0,7 %. Vývoz tovarov a služieb sa zvýšil o 0,4 %, ale dovoz stúpol ešte viac, o 0,6 %, čo viedlo k poklesu obchodnej bilancie o 1 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Holandska v období júl - september 2024 zvýšil o 1,7 %, čo bol väčší nárast ako o 0,8 % rastu v predchádzajúcom štvrťroku.