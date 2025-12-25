< sekcia Ekonomika
Holandská ekonomika zrýchlila v 3. kvartáli výraznejšie
TASR
Amsterdam 25. decembra (TASR) - Holandská ekonomika zrýchlila v 3. štvrťroku tempo rastu, pričom zrýchlenie bol výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. Poukázali na to tento týždeň zverejnené spresnené údaje holandského štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Holandska vzrástol v 3. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,5 %, uviedli štatistici. V porovnaní s vývojom v 2. štvrťroku tak ekonomika zrýchlila rast o 0,2 percentuálneho bodu. Predbežný odhad poukazoval na zrýchlenie rastu iba na 0,4 %.
Za výraznejším zrýchlením rastu, než sa pôvodne uvádzalo, je zvýšená domáca spotreba, ako aj zahraničný obchod. Vládne výdavky vzrástli v 3. kvartáli o 0,8 % po predchádzajúcom raste o 0,5 % a spotreba domácností zrýchlila rast na 0,3 % oproti iba 0,1-percentnému rastu v 2. kvartáli.
Ekonomiku výrazne potiahol aj zahraničný obchod. Export sa zvýšil o 1 % po 0,5-percentnom raste v 2. kvartáli, zatiaľ čo dovoz tempo rastu spomalil. Zatiaľ čo v 2. kvartáli vzrástol o 1,9 %, v období od júla do konca septembra sa zvýšil iba o 0,4 %.
Lepšie, než ukazoval predbežný odhad, sa vyvíjala holandská ekonomika aj v medziročnom porovnaní. V 2. štvrťroku vzrástla o 1,7 % a v 3. kvartáli zrýchlila rast na 1,8 %. Spresnený výsledok je podobne ako v prípade medzikvartálneho vývoja lepší než predbežný odhad. Ten poukazoval na spomalenie tempa rastu na 1,6 %.
