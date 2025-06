Holandská firma bude dodávať elektrinu do siete cez elektroautá

Brusel 4. júna (TASR) - Holandská spoločnosť MyWheels ponúkajúca zdieľanie áut (carsharing) pridá tento týždeň do svojho vozového parku prvý z 500 elektromobilov značky Renault, ktoré sa dokážu pripojiť k verejnej rozvodnej sieti a dodávať elektrinu do siete počas najväčšej spotreby. Na tlačovú správu agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.



Umožní to technológia Vehicle-to-grid (V2G), ktorá umožňuje získavať elektrinu z elektrických vozidiel a dodávať ju do verejnej siete počas období najvyššej spotreby. Táto technológia je dostupná už niekoľko rokov, no komerčne využiteľnou sa stala len nedávno vďaka zavedeniu technológií inteligentného nabíjania a výkonných batérií schopných na ich intenzívne používanie.



Podľa Reuters projekt spoločnosti MyWheels bude najväčšou schémou zdieľania vozidiel typu V2G v Európe, s najväčším prírastkom vozidiel schopných podporiť rozvodnú sieť.



Táto iniciatíva prichádza po tom, ako vzrástli obavy o stabilitu sietí po nedávnych masívnych výpadkoch elektriny v Španielsku a Portugalsku a po sabotáži dodávok elektriny v južnom Francúzsku počas filmového festivalu v Cannes.



Kees Koolen, investor v holandskej firme We Drive Solar, ktorá výroba špeciálne nabíjačky pre tento projekt, pre Reuters spresnil, že ide o technológiu, ktorá môže pomôcť vyrovnať ponuku a dopyt.



„Zdá sa, že sme v bode zlomu,“ uviedol Koolen, ktorý odhaduje, že projekt zavádzaný v holandskom meste Utrecht bude stáť okolo 100 miliónov eur.



Holandsko patrí medzi priekopníkov technológie V2G vďaka jeho ambicióznym plánom na elektrifikáciu dopravných a vykurovacích systémov súbežne s prechodom na obnoviteľné zdroje.



Firma MyWheels oznámila, že na budúci rok bude na holandských cestách 500 plug-in elektromobilov vrátane modelu R5.



V dobe, keď sa autá nepoužívajú, budú pripojené k obojsmerným fotovoltickým nabíjačkám We Drive Solar a prevádzkovatelia systému budú platení za elektrinu, ktorú cez ne nabijú a neskôr predajú napojením sa na rozvodné siete.



Ponuka dodávok energie cez jej skladovanie v elektromobiloch prichádza v dobe, keď elektrické siete sú čoraz nestabilnejšie, pretože elektrifikácia sa zrýchľuje a do siete sa dodáva čoraz viac energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je však prerušovaná napríklad v závislosti od veternosti.



Reuters upozornil, že kľúčovou výzvou bude štandardizácia produktov medzi výrobcami, čo je nevyhnutný proces na to, aby bola nová technológia široko nasaditeľná.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)