Holandská letecká spoločnosť KLM oznámila plány na zníženie nákladov

Amsterdam 3. októbra (TASR) - Holandská letecká spoločnosť KLM vo štvrtok predstavila rozsiahly balík opatrení na znižovanie nákladov. Dúfa, že povedie k zvýšeniu prevádzkového zisku približne na 450 miliónov eur v "krátkom čase". TASR o tom informuje na základe správy AFP.



KLM, ktorá je súčasťou skupiny Air France-KLM, sa pritom nezmienila o škrtaní pracovných miest. Vyhlásila, že "preskúma možnosti outsourcingu, odpredaja alebo ukončenia činností, ktoré priamo neprispievajú k letovej prevádzke".



KLM uviedla, že prehodnotí a odloží všetky nové investície vrátane svojho nového sídla a technického zázemia.



Produktivita práce by sa podľa spoločnosti mala do budúceho roka zvýšiť aspoň o 5 % prostredníctvom automatizácie, mechanizácie a obmedzenia absencií.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali našu sieť a služby pre zákazníkov a chránili pracovné miesta v našej spoločnosti," uviedla generálna riaditeľka Marjana Rintelová vo vyhlásení. "Je to bolestivé pre každého kolegu KLM, ale je to nevyhnutné a musíme to urobiť hneď," dodala.



Podľa výsledkov za 2. štvrťrok, ktoré boli zverejnené za celú skupiny, teda KLM aj partnerskú leteckú spoločnosť Air France, dosiahol zisk skupiny 165 miliónov eur, čo bolo výrazne pod odhadmi trhu.



KLM uviedla, že počas parížskych olympijských hier zaznamenala pokles dopytu po letenkách, pretože turisti sa počas hier francúzskej metropole vyhýbali.