Holandská poisťovacia spoločnosť Aegon dosiahla v 1. štvrťroku zisk

Amsterdam 12. mája (TASR) - Holandská poisťovacia spoločnosť Aegon dosiahla v 1. štvrťroku vyšší ako očakávaný čistý zisk. Vďačí za to efektívnym hedžovým programom a priaznivému úverovému rozpätiu svojich záväzkov.



Aegon v utorok oznámil, že za prvé tri mesiace 2020 dosiahol čistý zisk 1,27 miliardy eur, zatiaľ čo analytici mu predpovedali čistú stratu 118 miliónov eur.



Tento výsledok odráža priamy príjem 1,372 miliardy eur, ktorý bol spôsobený znížením ocenenia záväzkov poisťovne v Holandsku, čo je zase dôsledkom širšieho úverového rozpätia.



Takzvaný základný zisk pred zdanením, čo je preferovaný ukazovateľ, ktorý nezahŕňa výnimočné a iné jednorazové položky, dosiahol 366 miliónov eur. Zaostal tak za odhadmi analytikov, ktorí počítali so 435 miliónmi eur. To odráža vplyv nižších úrokových sadzieb v oboch Amerikách, uviedol Aegon.



Hrubé vklady v 1. štvrťroku 2020 predstavovali 52 miliárd eur a pochádzali najmä od spoločností Asset Management a Americas.



Ukazovateľ solventnosti - Solvency II ratio do konca marca vzrástol na 208 % z 201 % na konci decembra 2019.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť poznamenala, že neistota v súvislosti s tým, ako sa bude vyvíjať pandémia nového koronavírusu a jej vplyv na ekonomiku, sťažuje odhad príjmov v tomto roku aj stanovenie strednodobých cieľov.



Podľa vedenia je veľmi nepravdepodobné, že v roku 2020 dosiahne Aegon ročný výnos z vlastného imania na úrovni 10 %.