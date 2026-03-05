< sekcia Ekonomika
Holandská polícia a Europol zatvorili trhovisko s kradnutými údajmi
Odborníci na kybernetický zločin upozornili, že kradnuté údaje sa opakovane predávajú a zneužívajú na rôzne druhy podvodov.
Autor TASR
Amsterdam 5. marca (TASR) - Polícia v Amsterdame v spolupráci s európskym policajným úradom Europol zatvorila jedno z najväčších svetových trhovísk pre obchodovanie s kradnutými dátami. Platforma Leakbase mala na celom svete 142.000 registrovaných používateľov, oznámil vo štvrtok Europol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Orgány pre boj s kybernetickým zločinom uskutočnili približne sto operácií s dôrazom na 37 hlavných používateľov platformy, ktorá pôsobila ako „centrálny uzol v ekosystéme kyberkriminality“, uviedol Europol. Online trhovisko pre obchodovanie s odcudzenými údajmi bolo podľa európskeho policajného úradu verejne dostupné na internete.
Odborníci na kybernetický zločin upozornili, že kradnuté údaje sa opakovane predávajú a zneužívajú na rôzne druhy podvodov. Nie je jasné, koľko ľudí sa stalo obeťou týchto praktík. Internetová stránka platformy Leakbase teraz zobrazuje správu od polície v znení: „Obchodovanie s ukradnutými údajmi je zločin. Každý zanecháva online stopy“. Tím pre kybernetickú kriminalitu polície v Amsterdame informoval, že vyšetrovanie pôvodne otvorené v Holandsku v roku 2023 sa rýchlo rozšírilo na ďalšie krajiny. Holandské úrady pri ňom úzko spolupracovali s americkou FBI a celú operáciu koordinoval Europol.
