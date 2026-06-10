< sekcia Ekonomika
Holandská priemyselná výroba stúpla najrýchlejšie od októbra 2022
Holandská aprílová priemyselná produkcia sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zväčšila o 4,7 %. Jej rast sa tak zrýchlil po posilnení o 1,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Amsterdam 10. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu priemyselnej produkcie v Holandsku sa v apríli zrýchlilo na najvyššiu úroveň za tri a pol roka. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Holandská aprílová priemyselná produkcia sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zväčšila o 4,7 %. Jej rast sa tak zrýchlil po posilnení o 1,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to bol najsilnejší rast holandského priemyslu od októbra 2022, v ktorom priemyselná výroba krajiny vzrástla o 5,4 %.
V rámci ôsmich najväčších holandských priemyselných sektorov sa medziročne najvýraznejšie posilnila produkcia strojárskeho odvetvia, a to o 21,6 %. Výroba dopravných prostriedkov sa zvýšila o 0,3 %. V rámci sektorov, ktorých výroba sa znížila, na tom bol najhoršie chemický priemysel s oslabením produkcie o 4,1 %.
Medzimesačne sa aprílová holandská priemyselná výroba podľa sezónne kalendárne upravených údajov zvýšila o 1,4 %.
Holandská aprílová priemyselná produkcia sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zväčšila o 4,7 %. Jej rast sa tak zrýchlil po posilnení o 1,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to bol najsilnejší rast holandského priemyslu od októbra 2022, v ktorom priemyselná výroba krajiny vzrástla o 5,4 %.
V rámci ôsmich najväčších holandských priemyselných sektorov sa medziročne najvýraznejšie posilnila produkcia strojárskeho odvetvia, a to o 21,6 %. Výroba dopravných prostriedkov sa zvýšila o 0,3 %. V rámci sektorov, ktorých výroba sa znížila, na tom bol najhoršie chemický priemysel s oslabením produkcie o 4,1 %.
Medzimesačne sa aprílová holandská priemyselná výroba podľa sezónne kalendárne upravených údajov zvýšila o 1,4 %.