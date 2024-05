Holandská vláda chce zmeniť obraz otvorenej ekonomiky, hrozí spor s EÚ

Brusel/Amsterdam 16. mája (TASR) - Po desaťročiach, v ktorých Holandsko ťažilo z toho, že bolo jednou z najotvorenejších ekonomík na svete, sa štyri pravicové strany novej koalície zhodli na tom, že je čas na "novú kapitolu". Podľa štvrtkovej analýzy informačného portálu DutchNews.nl to zmení doterajší obraz krajiny a dostane ju do sporu s EÚ, informuje spravodajca TASR.



Vláda chystá limity pre nových prisťahovalcov, či už ide o utečencov, pracovných migrantov alebo zahraničných študentov. Chce preskúmať obnovenie hraničných kontrol, zvažuje obmedzenie počtu medzinárodných študentov na univerzitách a zdvojnásobenie minimálnej dĺžky pobytu v krajine pre získanie holandského pasu na desať rokov.



Najradikálnejšie plány sa týkajú imigrácie. Líder Strany slobody (PVV) Geert Wilders kvôli možnosti presadiť "najprísnejší prístup k azylu vôbec" obetoval aj svoje šance stať sa premiérom. Súčasné žiadosti o azyl budú pozastavené, utečenci stratia nárok na zlúčenie s členmi svojich rodín (okrem nezaopatrených detí) a zníži sa počet ubytovacích zariadení pre utečencov.



Niektoré z kontroverznejších opatrení však môžu naraziť na právne a ústavné problémy. Ak vláda vyhlási stav krízy a pozastaví niektoré zo svojich medzinárodných záväzkov na prijímanie utečencov, dostane sa aj do sporu s EÚ. Nádeje novej vlády získať od Európskej komisie výnimku týkajúcu sa migračných kvót sú tiež otázne, pretože by si to vyžadovalo opätovné prerokovanie paktu o azyle a migrácii so všetkými 27 členskými štátmi EÚ.



Tvrdý obrat doprava naznačuje nový kabinet aj v oblasti klimatických zmien, ochrany prírody a energetickej transformácie. Vláda chce raziť euroskeptickejšiu líniu v Bruseli a sľubuje, že bude "veľmi kritická" pri ďalšom rozširovaní EÚ.



Domácnosti už nebudú musieť od roku 2026 vymieňať vykurovacie kotly za tepelné čerpadlá, vláda utlmí daňové stimuly na nákup elektromobilov a nové veterné parky sa budú stavať len na mori, ak nenarušia rybársky priemysel.



Vládne ústupky by mali pocítiť aj farmári a rybári, kde chce vláda obmedziť vplyv európskych a medzinárodných predpisov. Týka sa to zníženia počtu chránených území, aby mohli farmári opäť voľne používať prírodný hnoj, zavádzať vlastné opatrenia pre emisie dusíka a vláda by už nemusela vykupovať pozemky od farmárov.



Nový kabinet chce lobovať v Bruseli za zrušenie zákazu elektrického pulzného rybolovu, ktorý EÚ zakázala v roku 2021 a ktorý holandskí rybári vo veľkom využívali.



Podľa DutchNews.nl však najväčšou výzvou pre štyri strany bude udržať koalíciu pokope. Vo vláde nebude žiaden z lídrov koaličných strán. Meno budúceho premiéra je zatiaľ neznáme, hoci Wilders ako šéf najsilnejšej strany tvrdí, že už vybral vhodného kandidáta.



Nedostatočný súlad medzi lídrami koalície bol podľa holandského denníka citeľný počas koaličných rokovaní aj štvrtkového oznámenia o dohode o vzniku novej vlády. Jednotnosť koalície preverí najmä klauzula, ktorá vyžaduje, aby vláda škrtala výdavky, ak hrozí prekročenie rozpočtového deficitu stanoveného EÚ vo výške troch percent. Pre toto opatrenie skončil prvý kabinet Marka Rutteho v roku 2012, keď Wilders odmietol balík úsporných opatrení v hodnote 17 miliárd eur.