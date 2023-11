Holandská vláda odložila plány na obmedzenie letov na letisku Schiphol

Amsterdam 14. novembra (TASR) - Holandská vláda v utorok oznámila, že dočasne odkladá plány na obmedzenie letov na amsterdamskom letisku Schiphol, ktoré je jedným z najrušnejších letiskových uzlov v rámci Európy. Návrhy na zníženie počtu letov z 500.000 na 460.000 od budúceho roka narážali na príliš veľa právnych prekážok, uviedol minister infraštruktúry Mark Harbers v liste parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Plány na obmedzenie letov vlani zablokoval holandský súd a pochybnosti vyjadrili aj Európska komisia (EK), Spojené štáty a Kanada. Vláda si uvedomuje, že pozastavenie plánov je horkou pilulkou pre životné prostredie, pričom zdôrazňuje, že je odhodlaná zabezpečiť rovnováhu medzi letiskom a jeho okolím, uvádza sa v liste. Sklamanie vyjadrilo aj vedenie letiska, podľa ktorého rozhodnutie vlády znamená, že miestni obyvatelia ťahajú za kratší koniec.



Holandský vlajkový dopravca KLM rozhodnutie privítal a označil ho za dôležitý krok, ktorý zabráni odvetným opatreniam a zabezpečí pokračovanie letov do USA. Vláda uviedla, že KLM súhlasil so sériou opatrení, ktoré nadobudnú účinnosť od marca. Okrem iného to znamená, že v noci bude používať svoje najtichšie lietadlá a nebude prevádzkovať osobnú dopravu medzi polnocou a šiestou hodinou ráno.