Holandská vláda plánuje znížiť svoj podiel v ABN Amro na zhruba 20 %
Hodnota predávaného podielu je podľa výpočtov agentúry Bloomberg pri súčasných trhových cenách približne 1,55 miliardy eur.
Autor TASR
Amsterdam 9. septembra (TASR) - Holandská vláda plánuje ďalší odpredaj časti svojho podielu v banke ABN Amro, ktorej pomohla počas globálnej finančnej krízy v roku 2008. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Po odpredaji klesne podiel štátu v ABN Amro zo súčasných 30,5 % na približne 20 %, uviedla investičná spoločnosť NLFI v utorok vo vyhlásení.
Hodnota predávaného podielu je podľa výpočtov agentúry Bloomberg pri súčasných trhových cenách približne 1,55 miliardy eur.
„Program predaja je v súlade so súčasnou vládnou politikou, ktorou je postupné znižovanie podielu štátu v ABN Amro,“ uviedol v utorok v liste parlamentu minister financií Eelco Heinen.
Vláda vynaložila počas krízy v roku 2008 takmer 22 miliárd eur na záchranu ABN Amro a zostala jej najväčším akcionárom, pričom banka opustila rizikovejšie podniky a zamerala sa na Holandsko a severozápadnú Európu.
Plánovaný predaj je najnovším krokom vlády k zníženiu jej podielu v ABN Amro, odkedy bola v roku 2015 znovu kótovaná na burze. Vláda už trikrát predala akcie veriteľa.
V máji holandská vláda oznámila, že znížila svoj podiel v banke na menej ako tretinu, čo znamenalo stratu jej práva na schvaľovanie krokov, ako sú zvýšenia kapitálu alebo významné obchody.
ABN Amro pracuje aj na obmedzovaní výdavkov po náraste počtu zamestnancov v priebehu minulého roka, ktorých prijala na posilnenie dátových kapacít a pre regulačné programy.
Banka so sídlom v Amsterdame tento rok zaznamenala zmenu vo vedení, keď Marguerite Bérardová prevzala v apríli funkciu generálnej riaditeľky. Pod jej vedením ABN Amro dokončila akvizíciu spoločnosti Hauck Aufhäuser Lampe, čím posilnila svoju pozíciu v nemeckom segmente správy majetku.
Bývalá výkonná riaditeľka BNP Paribas reorganizuje divíziu firemného bankovníctva a sľúbila, že v novembri predstaví novú stratégiu pre banku.
