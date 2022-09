Holandská vláda pomôže ľuďom nezvládajúcim platiť vysoké ceny energií

Amsterdam 12. septembra (TASR) - Holandská vláda plánuje vyčleniť minimálne 150 miliónov eur s cieľom ochrániť ľudí, ktorí nedokážu splácať vysoké účty za energie, pred odstavením dodávok v zimných mesiacoch. Uviedla to v pondelok holandská televízna stanica RTL, ktorá sa odvolala na vládne zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa RTL vláda vytvorí fond, ktorý prevezme účty spotrebiteľov, ktorí museli tento rok uzatvoriť nové a drahšie zmluvy o dodávkach energií a môžu preukázať, že nie sú schopní takéto účty platiť. Do fondu budú platiť aj energetické firmy, keďže fond chráni aj tie. Vďaka pomoci vlády nebude dodávateľom hroziť bankrot pre neplatiacich zákazníkov, dodala RTL. Podrobnosti plánu by vláda mala zverejniť v piatok 16. septembra.



Holandské médiá pred niekoľkými dňami informovali, že vláda plánuje oznámiť na rok 2023 pomoc pre obyvateľov v dôsledku vysokých cien energií a potravín v hodnote 16 miliárd eur. Premiér Mark Rutte minulý týždeň odmietol zverejniť detaily k tomuto plánu, ktorý chce vláda prezentovať spolu s návrhom rozpočtu na budúci rok 20. septembra.