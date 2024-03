Holandská vláda predstavila balík financií na udržanie veľkých firiem

Haag 28. marca (TASR) - Holandská vláda vo štvrtok predstavila plán v hodnote 2,5 miliardy eur na udržanie veľkých firiem, ako je čipový gigant ASML, v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Plán s názvom Operácia Beethoven má za zabrániť tomu, aby sa spoločnosti ako ASML, ktorá dodáva stroje na výrobu polovodičových čipov, presťahovali do zahraničia. Financie budú pochádzať od vlády v Amsterdame, ale aj od regiónu okolo Eindhovenu vo východnom Holandsku, kde sídli ASML.



"Je to jedna z najdôležitejších spoločností v Holandsku, globálny hráč," povedal minister hospodárstva Micky Adriaansens.



Firmy v Holandsku majú čoraz väčšie obavy z protiimigračnej rétoriky politikov. Podľa ASML obmedzenie príchodu kvalifikovaných pracovníkov, ako to sľúbil krajne pravicový líder Geert Wilders, ktorý vyhral novembrové voľby, by mohlo firmu prinútiť hľadať pracovnú silu inde.



Generálny riaditeľ Peter Wennink v januári zdôraznil, že vedenie potrebuje zabezpečiť, aby spoločnosť ďalej rástla. Ak sa Holandsko uzavrie a ASML nebude môcť získať imigrantov alebo zahraničných študentov, bude to mať následky.



Vládny balík financií má ísť do rozvoja talentov, ale aj na vyriešenie problémov s nedostatočnou elektrickou sieťou. Kabinet dúfa, že vďaka týmto opatreniam bude ASML naďalej investovať v Holandsku a ponechá si v ňom aj svoje sídlo.



"Ak sa investičné plány zmenia, tieto prognózy a záväzok sa upravia," varovala holandská vláda.



Wilders medzitým naznačil, že sa nebude snažiť stať sa premiérom, ale jeho Strana slobody aj ďalšie strany, ktoré rokujú o koalícii, sa zaviazali znížiť imigráciu. Mnohí politici chcú obmedziť aj počet cudzincov na holandských univerzitách.



ASML celosvetovo zamestnáva 42.000 ľudí, z toho viac ako polovicu v obrovskom komplexe firmy vo Veldhovene na východe krajiny, pričom významný podiel z nich pochádza zo zahraničia.



Holandsko je tradične považované za dobré miesto na podnikanie s liberálnou ekonomikou a vzdelanou, anglicky hovoriacou pracovnou silou. Februárová správa podnikového združenia VNO-NCW však naznačila, že klíma sa zhoršuje. Takmer polovica (44 %) opýtaných podnikateľov už nepovažuje Holandsko za atraktívnu krajinu na podnikanie a takmer 20 % zvažuje odchod.



Najväčšie obavy majú podnikatelia o politickú stabilitu po víťazstve Wildersa a jeho strany PVV. Tá v súčasnosti rokuje s tromi ďalšími stranami, ale nie je zaručené, že zostaví vládu.



Holandskom otriasol tiež nedávny odchod korporátnych gigantov, akými sú Unilever či Shell.