< sekcia Ekonomika
Holandská vláda predstavila nový zákon o dusíku, farmári ho kritizujú
Minister Essen v októbri odmietol alternatívny plán predložený priamo farmárskymi skupinami.
Autor TASR
Amsterdam 4. novembra (TASR) - Holandská vláda predstavila nový zákon o dusíku. Farmári ho kritizujú, stavbárov potešil a zo strany ochrancov životného prostredia bol prijatý skepticky. Na stredajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.
Holandský minister poľnohospodárstva Jaimi van Essen predstavil uvedený zákon v utorok (3. 11.), pričom ide o aktualizáciu plánu oznámeného vládou už v júni tohto roka. Hlavné body nového zákona požadujú, aby poľnohospodári do roku 2035 znížili emisie dusíka o 42 až 46 % v porovnaní s úrovňami z roku 2019, pričom sektory priemyslu a dopravy by mali znížiť nimi vyprodukované emisie dusíka o 50 %.
Dusík z hnoja na farmách a výfukových plynov ničí životné prostredie, čo viedlo aj k tomu, že holandské súdy blokujú niektoré stavebné povolenia uprostred najväčšej bytovej krízy v krajine.
Jednotlivé provincie majú čas do septembra 2028 na to, aby stanovili prísne zóny okolo zraniteľných prírodných oblastí, kde farmy nebudú môcť chovať viac ako 1,5 kravy na hektár. Vládny kabinet na podporu a kompenzácie postihnutých farmárov z týchto oblastí vyčlenil deväť miliárd eur.
Predseda najväčšej holandskej farmárskej organizácie LTO Ger Koopmans pre verejnoprávnu televíziu NOS v tejto súvislosti uviedol, že nový legislatívny balík je „menej zlý“ v niektorých dôležitých bodoch, ale z pohľadu farmárov pretrvávajú „zásadné námietky“.
LTO napríklad tvrdí, že farmári stále nevedia, o koľko presne musia znížiť emisie dusíka. Minister Essen v októbri odmietol alternatívny plán predložený priamo farmárskymi skupinami.
DutchNews.nl pripomenul, že v súčasnosti takmer každý stavebný projekt, ktorý vypúšťa nejaké množstvo dusíka, potrebuje povolenie od ochrancov prírody. Stavebná organizácia Bouwend Nederland uviedla, že návrh nového zákona vytvára „priestor na opätovnú výstavbu domov a ciest“.
Ochranárska organizácia Greenpeace však obvinila holandskú vládu z ignorovania súdneho rozhodnutia z roku 2025, v ktorom štát bol porazenou stranou.
Súčasný menšinový kabinet na schválenie zákona o dusíku potrebuje aj hlasy opozície. Tieto plány zatiaľ podporila napríklad aliancia sociálnych demokratov a zelených Progresívne Holandsko (Pro), ktorá vznikla 1. júla tohto roka zlúčením Strany práce a GroenLinks.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Holandský minister poľnohospodárstva Jaimi van Essen predstavil uvedený zákon v utorok (3. 11.), pričom ide o aktualizáciu plánu oznámeného vládou už v júni tohto roka. Hlavné body nového zákona požadujú, aby poľnohospodári do roku 2035 znížili emisie dusíka o 42 až 46 % v porovnaní s úrovňami z roku 2019, pričom sektory priemyslu a dopravy by mali znížiť nimi vyprodukované emisie dusíka o 50 %.
Dusík z hnoja na farmách a výfukových plynov ničí životné prostredie, čo viedlo aj k tomu, že holandské súdy blokujú niektoré stavebné povolenia uprostred najväčšej bytovej krízy v krajine.
Jednotlivé provincie majú čas do septembra 2028 na to, aby stanovili prísne zóny okolo zraniteľných prírodných oblastí, kde farmy nebudú môcť chovať viac ako 1,5 kravy na hektár. Vládny kabinet na podporu a kompenzácie postihnutých farmárov z týchto oblastí vyčlenil deväť miliárd eur.
Predseda najväčšej holandskej farmárskej organizácie LTO Ger Koopmans pre verejnoprávnu televíziu NOS v tejto súvislosti uviedol, že nový legislatívny balík je „menej zlý“ v niektorých dôležitých bodoch, ale z pohľadu farmárov pretrvávajú „zásadné námietky“.
LTO napríklad tvrdí, že farmári stále nevedia, o koľko presne musia znížiť emisie dusíka. Minister Essen v októbri odmietol alternatívny plán predložený priamo farmárskymi skupinami.
DutchNews.nl pripomenul, že v súčasnosti takmer každý stavebný projekt, ktorý vypúšťa nejaké množstvo dusíka, potrebuje povolenie od ochrancov prírody. Stavebná organizácia Bouwend Nederland uviedla, že návrh nového zákona vytvára „priestor na opätovnú výstavbu domov a ciest“.
Ochranárska organizácia Greenpeace však obvinila holandskú vládu z ignorovania súdneho rozhodnutia z roku 2025, v ktorom štát bol porazenou stranou.
Súčasný menšinový kabinet na schválenie zákona o dusíku potrebuje aj hlasy opozície. Tieto plány zatiaľ podporila napríklad aliancia sociálnych demokratov a zelených Progresívne Holandsko (Pro), ktorá vznikla 1. júla tohto roka zlúčením Strany práce a GroenLinks.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)